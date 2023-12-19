Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'in tek Hristiyan vekili George Aslan'a güldüren cevap

Meclis'in tek Hristiyan vekili ek süre talep etti! Sırrı Süreyya Önder'in tepkisi güldürdü

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Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'in tek Hristiyan vekili George Aslan'a güldüren cevap

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan DEM Parti Milletvekili George Aslan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e dönerek, "600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim." dedi. Önder'in, "Hele bir başlayın, Allah kerim." yanıtı Genel Kurulu'ndaki milletvekillerini güldürdü.

"MECLİS'İN TEK HRİSTİYAN VEKİLİYİM, EK SÜRE RİCA EDECEĞİM"

TBMM Genel Kurulu'nda ilginç anlar yaşandı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, konuşma yaptığı sırada, ek süre talep ederek, "Sayın başkan 1 dakikayla tamamlamam mümkün değil. 600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim." dedi.

ÖNDER: HELE BİR BAŞLAYIN, ALLAH KERİM

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Hele bir başlayın. Allah kerim" yanıtını verdi. Önder'in yanıtına TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekillerini güldürdü.

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