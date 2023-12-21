Meclis'te ek odalara milyonlar harcandı

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, yeni yapılan milletvekili odalarına neden ihtiyaç duyulduğunu ve odaların maliyetini sordu.

Meclis'e kaç milletvekilinin gireceği biliniyor olmasına rağmen neden yeni milletvekili odaları yapıldığını soran Öztürk, “28'inci dönem başladığında kaç milletvekiline uzun bir süre oda tahsisi yapamadınız? Oda tahsisi yapamadığınız için Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarında ne gibi değişiklikler yaptınız? Bu değişiklikler için ne kadar para harcadınız?” sorularını yöneltti.

Meclis Başkanlığı'nın cevabında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi ile birlikte 550 olan milletvekili sayısının 600'e çıkarıldığı ve o dönem bunun için gerekli tadilatların yapıldığı ifade edildi.

27'nci dönemde milletvekillerinden bir kısmının bakan olarak atanması sebebiyle makam odası sıkıntısı yaşanmadığı belirtilen cevapta “Daha sonra ortaya çıkan makam odası talebini karşılayabilmek için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında 14.08.2023 tarihinde imzalanan ek protokol kapsamında Halkla İlişkiler Binası zemin katındaki bürolar ile toplantı salonları tadilat yapılarak 10 adet standart milletvekili odasına dönüştürülmüştür. 1 Ekim 2023 tarihi itibariyle de milletvekillerinin kullanımına sunulmuştur” denildi.

TOPLAM 15 MİLYON TL, ODA BAŞI 1 MİLYON 400 BİN TL

Söz konusu protokol kapsamındaki ihale dahil tüm süreçlerin TOKİ tarafından yürütüldüğü belirtilirken “TOKİ'nin yaptığı ihale sonucunda söz konusu iş 14.879.000 TL bedel karşılığında 30 günde tamamlanmıştır” denildi.

Cevapta ayrıca toplantı salonu ihtiyacı için Halkla İlişkiler Binası'nın alt zemin katında mevcut bulunan fuaye alanındaki 2 adet 55 metrekare büyüklüğündeki odanın herhangi bir masraf yapılmaksızın yeniden düzenlenerek milletvekillerinin kullanımına sunulduğu kaydedildi.