Tahsildaroğlu'nda Bakteri Şoku! Ünlü Markadan Resmi Açıklama Geldi: O Peynir Toplatılıyor

Tahsildaroğlu'nun "Kırık Beyaz Peynir" ürününde Listeria monocytogenes bakterisi tespit edilmesinin ardından firma açıklama yaptı. Şirket, ilgili ürün partisinin piyasadan çekildiğini ve yapılan kontrollerde diğer ürünlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu.

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Tahsildaroğlu'nda Bakteri Şoku! Ünlü Markadan Resmi Açıklama Geldi: O Peynir Toplatılıyor
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Gıda sektöründe gündeme gelen Tahsildaroğlu'nun peynir ürünündeki Listeria bakterisi iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tüketici şikayeti üzerine başlatılan incelemelerde uygunsuzluk tespit edilen ürün partisi için geri çekme süreci uygulanırken, firma yaşanan gelişmelerle ilgili kamuoyuna açıklamada bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, sürecin bir tüketici başvurusu sonrası başladığı belirtildi. Açıklamaya göre, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen şikayet üzerine 290625 parti numaralı 400 gram Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden zincir market rafından numune alındı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tahsildaroğlu açıklamasında, olayın ardından kapsamlı bir inceleme yürütüldüğünü belirtti. Üretim tesisinde farklı noktalardan alınan çevresel numuneler ile son ürün ve yakın parti numarasına sahip ürünlerin analiz edildiği ifade edildi.

Tahsildaroğlu'nda Bakteri Şoku! Ünlü Markadan Resmi Açıklama Geldi: O Peynir Toplatılıyor - Resim : 1

'BULGUYA RASTLANILMADI' İDDİASI

Şirket, gerçekleştirilen laboratuvar incelemelerinde diğer ürünlerde Listeria monocytogenes bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Ayrıca firmanın düzenli olarak uyguladığı Listeria Çevresel İzleme Programı kapsamında da bugüne kadar herhangi bir pozitif sonuca ulaşılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şikayete konu ürünün farklı bir üretim ve paketleme hattında hazırlandığı, yapılan kontroller sonucunda diğer ürün gruplarında herhangi bir uygunsuzluk görülmediği bilgisi paylaşıldı.

Tahsildaroğlu'nda Bakteri Şoku! Ünlü Markadan Resmi Açıklama Geldi: O Peynir Toplatılıyor - Resim : 2

YARGIYA TAŞINACAK

Tahsildaroğlu, üretim tesislerinin ulusal gıda mevzuatı ve uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda faaliyet gösterdiğini belirterek, tesislerin yetkili kurumlar ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini ifade etti.

Şirket ayrıca sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan, olayın kapsamını aşan ve markanın tüm ürünlerini hedef alan iddialara karşı yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

Firma açıklamasında, tüketici sağlığı ve gıda güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak üretim süreçlerinin bilimsel kriterler ve gıda güvenliği standartları doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.

Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım şu şekilde:

Tahsildaroğlu'nda Bakteri Şoku! Ünlü Markadan Resmi Açıklama Geldi: O Peynir Toplatılıyor - Resim : 3

Tahsildaroğlu Peynirinde Bakteri Alarmı: Bakanlık Piyasadan ToplatıyorTahsildaroğlu Peynirinde Bakteri Alarmı: Bakanlık Piyasadan ToplatıyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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