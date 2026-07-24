Tahsildaroğlu Peynirinde Bakteri Alarmı: Bakanlık Piyasadan Toplatıyor

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Tüketici sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden gıda güvenliğini doğrudan ilgilendiren kritik bir açıklama yayınladı. Alo 174 Gıda Hattı'na gelen bir tüketici ihbarının ardından harekete geçen ekipler, Türkiye'nin köklü süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu’na ait bir beyaz peynir serisinde halk sağlığını tehlikeye atabilecek mikrobiyolojik uygunsuzluk saptadı.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ, BAKANLIK BASKIN YAPTI

Süreç, bir vatandaşın 16 Haziran 2026 tarihinde Alo 174 Gıda Hattı üzerinden yaptığı başvuruyla başladı. Şikayeti değerlendiren Bakanlık müfettişleri, 17 Haziran 2026'da söz konusu perakende satış noktasında resmi denetim gerçekleştirdi. Raflardan, Tahsildaroğlu markalı ve "290625" parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden şahit numuneler alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne sevk edildi.

ANALİZ RAPORU ÇIKTI, RAFLARDAN İNDİRİLİYOR

Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda yapılan detaylı analizler sonucunda, incelenen peynirlerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı resmen belgelendi. Bakanlık üretici işletmeye idari para cezası kesti. Ayrıca 290625 parti numaralı tüm ürünlerin raflardan toplatılarak imha edilmesi talimatı verildi.

FABRİKADAKİ DİĞER ÜRÜNLER DE MERCEK ALTINDA

Yaşanan skandalın ardından Bakanlık, ilgili üretim tesisindeki denetim sıklığının artırıldığını bildirdi. Riskin boyutunu tam olarak saptamak amacıyla firmanın ürettiği diğer benzer süt ürünlerinden de yeni numuneler alındı.

Bu numunelerin laboratuvardaki test süreçleri devam ederken, yeni bir uygunsuzluk bulunması durumunda ek yasal yaptırımların devreye sokulacağı sert bir dille vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi