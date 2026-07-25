Açılışı Bakan Kurum Yaptı, Tarihi Bakırcılar Çarşısı Yeniden Doğdu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya programı kapsamında, yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi, yeni evlerine taşınan depremzede Aslan ailesine konuk oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılış Töreni"nin ardından Malatya Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kurum, ziyaretinin ardından, depremden sonra yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı. Kurdele kesimi sırasında konuşan Bakan Kurum, "Dükkanlarımız Malatya'mıza, buradaki hemşehrilerimize, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı. Yeni açılan iş yerlerini ve çarşıyı dolaşan Bakan Kurum, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

DEPREMZEDE AİLEYE MİSAFİR OLDU

Bakan Kurum, daha sonra, Malatya Merkez Çarşı Projesi kapsamında evleri yeniden inşa edilen Nurşen ve Sabri Aslan çiftinin evine konuk oldu.

Aile ile sohbet eden Kurum, şunları kaydetti:

"Çok şükür devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Malatya'mıza verdiği sözleri tuttu. Hep beraber yaptık. Devletimiz güçlü bir devlet. Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip etti. Bizler her hafta deprem bölgesine geldik, sizlerle birlikte bu mücadeleyi ortaya koyduk. Bugün çok şükür ki çarşısıyla, dükkanıyla, camisiyle, okuluyla yepyeni bir Malatya ile karşı karşıyayız. Elbette ki eksiklerimiz var ama işin çoğunu tamamladık."

Malatya'nın eskisinden daha yeşil olduğunu belirten Kurum, "Malatya'daki çocuklar artık geleceğe umutla bakıyor. O heyecanı gözlerinde görebiliyoruz. Çok şükür Rabb'im bize bu işleri yapmayı nasip etti. Alnımızın akıyla devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte bu işleri yaptı, teslim etti, şükrediyoruz. Biz o zor günleri birlikte atlattık. Devletin kudretini, gücünü hep birlikte 85 milyona gösterdik" dedi.

'ÇARŞIMIZ YENİDEN HAYAT BULDU'

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise ziyaretlerine ilişkin görüntülere yer vererek, "Malatya’mızın kıymetlisi, alın teri, asırlık hafızası Bakırcılar Çarşımız kepenklerini açtı. Asrın felaketinin ardından ihya ettiğimiz çarşımız yeniden hayat buldu. Bize bugünleri gösteren Allah’a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Malatya’mızın kıymetlisi, alın teri, asırlık hafızası Bakırcılar Çarşımız kepenklerini açtı.



Asrın felaketinin ardından ihya ettiğimiz çarşımız yeniden hayat buldu.



Bize bugünleri gösteren Allah’a şükürler olsun. pic.twitter.com/T31mpAFdor — Murat KURUM (@murat_kurum) July 24, 2026

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞTÜ

Malatya'da kazan, sitil, sini, tas, sehen (tabak), ibrik gibi çeşitli bakır eşyaların yapıldığı ve çekiç seslerinin eksik olmadığı Bakırcılar Çarşısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar görmüştü.

Sadece kentin değil aynı zamanda Türkiye'nin kültürü olan Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda uzun zamandır çekiç sesleri yükselmiyordu.

Kaynak: AA-DHA