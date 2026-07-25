Piyasayı Sarsacak Radikal Karar: ÖTV Oranlarını 10 Katına Kadar Artırma Yetkisi Verildi

ÖTV Kanunu'nda yapılan köklü değişiklikle araç piyasasında yeni bir dönem başladı. Yasaya göre artık araçların çekiş sistemleri de vergi oranını doğrudan etkileyecek, binek otomobillerde ödenecek ÖTV tutarı 100 bin TL’den az olamayacak. Cumhurbaşkanı'na ise ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırma yetkisi verildi.

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Piyasayı Sarsacak Radikal Karar: ÖTV Oranlarını 10 Katına Kadar Artırma Yetkisi Verildi
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Otomotiv sektörünü ve araç sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek dev bir vergi paketi yasalaştı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'ndaki yeni düzenleme, araçların vergilendirilme biçimini kökten değiştirirken, piyasadaki en ucuz otomobiller için bile bir vergi tabanı oluşturdu.

VERGİYE 'ÇEKİŞ SİSTEMİ' AYARI

Buna göre oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" de eklendi. Ayrıca, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için nispi vergi oranı üzerinden hesaplanacak vergi tutarı, T sınıfı araçlar ile L sınıfında olup elektrik motor gücü 4 kW altında olanlar ve içten yanmalı motoru olanlar hariç, asgari maktu vergi tutarı L sınıfı araçlar için 30 bin, diğerleri için 100 bin liradan az olmayacak.

EN DÜŞÜK ÖTV 100 BİN TL’YE SABİTLENDİ

Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak. Hesaplanan tutarların 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmayacak.

Piyasayı Sarsacak Radikal Karar: ÖTV Oranlarını 10 Katına Kadar Artırma Yetkisi Verildi - Resim : 1

CUMHURBAŞKANI’NA OLAĞANÜSTÜ VERGİ YETKİSİ

Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için ÖTV veya yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş tutarları 10 katına kadar artırmaya, 0'a kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla farklı matrah grupları oluşturmak suretiyle asgari maktu vergi tutarlarını farklılaştırmaya, motor gücü, motor silindir hacmi, çekiş sistemi, menzili, batarya kapasitesi, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı asgari maktu vergi tutarları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kaynak: AA

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