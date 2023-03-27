'Saadet Partililerin bilip bağırlarına taş bastığı mesele: Erbakan parti emanetine el koydu'

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın önce "20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan çok uygun değil" gibi sözlerle Cumhur İttifakı'na katılmayı reddettiklerini açıklaması, ancak kısa bir süre sonra fikrini değiştirmesi tartışmalara neden oldu.

Partide ideoloji aramanın fazla iyimserlik olacağını belirten Karar yazarı Yıldıray Oğur, "Zaten Fatih Erbakan’ın öyle bir ideolojik önderliği yapacak bir formasyonu da, motivasyonu da yok." diye yazdı. Yeniden Refah'ın bir soyadı partisi olduğunu ifade eden Oğur, Fatih Erbakan'ın kısa hayat hikayesinin de soyadından ibaret olduğunu yazdı.

Oğur, Fatih Erbakan'ın babasının soyadının yanı sıra partinin mal varlığını da emanet aldığını ancak sonra genel merkez binası üzerinde hak iddia ettiğini belirtti, bu süreçte Erbakan'ın AKP iktidarına verdiği desteğin dava süreciyle eş zamanlı ilerlediğine dikkat çekti.

Gazeteci, 'O 'dava' acaba hangi 'davaydı'?' başlıklı yazısında, Refah Partisi genel merkez binası üzerinde yürüyen miras davasını şöyle aktardı:

"Bilenlerin zaten bildiği, Saadet Partililerin bilip bağırlarına taş basarak sustuğu bir mesele bu. Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladığı Balgat’taki Yeniden Refah Partisi genel merkezi, bundan dört yıl öncesine kadar Saadet Partisi’nin genel merkeziydi.

Daha önce Fazilet Partisi’nin, ondan önce de Refah Partisi’nin genel merkeziydi. Peki bu iki parti kapatılmasına rağmen bu genel merkez binası nasıl Milli Görüş hareketinin elinde kalmıştı? Neden devlet el koymamıştı?

Çünkü Milli Görüş hareketi 50 yıllık tecrübeli bir hareket ve 1983 yılında kurulan Refah Partisi de hareketin üçüncü partisi. MSP ve MNP daha önce kapatılmıştı. O yüzden hareket devlete karşı bir tedbir olarak parti üzerine mal varlığı tutmadı.

'KİMSE KİMSEYE KİRA ÖDEMİYORDU'

Balgat’taki parti genel merkezini 1984 yılında ETAŞ Emlak AŞ adlı bir şirket satın aldı. Şirketin hepsi eşit oranda olan beş kişilik kurucu ortakları partinin mutemetleriydi. Refah Partisi, bu şirketin kiracısı olarak görünüyordu. Aslında kimse kimseye kira ödemiyordu.

Muhasebe üzerinden kira meselesi giriş-çıkış yapılarak hallediliyordu. Şirketin Refah Partisi genel merkezi ve parti araçlarının sahibi olmak dışında da başka hiçbir ticari faaliyeti yoktu.

Bu sayede genel merkez binası 1998’de Refah Partisi kapatıldıktan sonra Fazilet Partisi’nin genel merkezi olabildi, 2001’de Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra da Saadet Partisi’nin genel merkezi olarak bir kere daha aynı şirketten kiralanabildi.

2002 yılında ETAŞ Emlak A.Ş.’nin hisse payları yeniden dağıtıldı. Milli Görüş hareketinin benzer ticari şirketlerinin mutemedi olan, Erbakan’ın kasası olarak bilinen Ankaralı Beşir Darçın en büyük hissedar haline geldi ama şirketin hala tek ticari faaliyeti genel merkez binasına sahip olmak ve kira almaktı.

Şirketin Erbakan soyadlı ya da aile ile akraba ilişkisi olan bir ortağı yoktu. Ta ki 2008’e kadar bu böyle devam etti.

2008’in Mayıs ayında Erbakan, Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra devletin geri istediği 1 trilyonluk hazine yardımıyla ilgili başlayan ve 'kayıp trilyon' olarak bilinen davadan 2 yıl ceza aldı ve bu ceza 11 ay ev hapsine çevrildi.

Bu ceza kararından bir hafta sonra muhtemelen Erbakan ailesinin karar sonrası üzerinde artan maddi yük nedeniyle, Fatih Erbakan ve Erbakan’ın kızı Elif Erbakan ile evli damadı Mehmet Altınöz ETAŞ Emlak A.Ş.’ye ortak yapıldı. 50 bin sermayeli şirketin aralarında Beşir Darçın’ın da olduğu beş ortağı olmuş oldu. Fatih Erbakan ve damat Altınöz ise 20’er binlik payla en fazla hisse payına sahip ortaklar haline geldiler.

Şirketin hala Saadet Partisi genel merkezi ve parti araçlarının sahibi olmak dışında hiçbir ticari faaliyeti yoktu. Hem Fatih Erbakan hem de Altınöz Saadet Partisi yöneticileriydi. Ve bu emaneti partili olarak üstlenmişlerdi.

Bu sırada Fatih Erbakan siyasette varlık göstermeye başladı. Şimdi aynı ittifakta bir araya geldikleri Saadet Partisi genel başkanı Numan Kurtulmuş’a karşı röportajlar verip sert açıklamalar yapmıştı.

'ERBAKAN AİLESİ MİRAS KONUSUNDA MAHKEMELİK OLDU'

2011 yılında Necmettin Erbakan hayatını kaybetti. Hemen ardından Erbakan ailesi miras konusunda mahkemelik oldu.

Erbakan’ın büyük kızı Zeynep Erbakan, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede diğer kardeşlerini mal kaçırmakla suçladı. Mutemet Beşir Darçın ve benzeri emanetçiler tarafından yönetilen başka bazı şirketlerde hak talep etti.

Abbate gömleklerini üreten Öztay Tekstil, Milda Kağıt ve Konya Un, Kanlıca’da 1999 yılında alınan yalı bu tartışmalı mallar arasındaydı. Zeynep Erbakan, bu şirketlerin aslında babasına ait olduğunu iddia edip, mirastan pay istiyordu.

Açılan soruşturmada ifade veren Fatih Erbakan, 'Babamın mal varlığı üçüncü kişilere emanet edilmemiştir. Bütün mal varlığı kendi adına kayıtlı olup mirasçılarına intikal etmiştir. Benim Konya Un A.Ş.’de yüzde 5 oranında hissem bulunmaktadır. 3-4 yıldan beri bu şirkete ortağım. Kendi tasarruflarımla ortak oldum' dedi.

Elif Erbakan Altınöz ise 'Babam herhangi bir malını yeddi emin olarak veya emaneten başkalarına bırakmamıştır. Şikayet dilekçesinde yazılı, Milda Kağıt, Konya Un ve Öztay Tekstil şirketleri babama ait değildir. Bizim bu şirketlerde herhangi bir hakkımız bulunmamaktadır. Benim bu şirketlerde herhangi bir hissem yoktur' diye konuştu.

Soruşturmada Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk de 'Bu şirketlerin ortakları partimizin çalışmaları faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulduğu zaman maddi yardımda bulunan insanlardır. Sürekli partiye yardım ettikleri için Zeynep Erbakan tarafından bu husus yanlış değerlendirilmiş ve şirketlerin mallarının babasına ait olduğu şeklinde bir kanaate varmıştır' diye ifade verdi.

'FATİH ERBAKAN İLE SAADET PARTİSİ İLİŞKİLERİ BOZULMAYA BAŞLADI'

Kardeşler arasındaki kavga gazetelere düştü. Ama bu mahkeme aşamasında ve tartışmalarda bile Balgat’taki parti genel merkezinin sahibi olan ETAŞ A.Ş. hakkında kimse hak iddiasında bulunmamıştı. 2014 yılında Fatih Erbakan, Saadet Partisi genel başkanlığına aday oldu ve Mustafa Kamalak’a karşı kaybetti. Bundan sonra Fatih Erbakan ile Saadet Partisi ilişkileri bozulmaya başladı.

Kardeşi Elif Erbakan ile birlikte Erbakan Vakfı’nı kurdu, vakıf her ilde ve ilçede vakıftan çok bir parti teşkilatı gibi örgütlenmeye başladı.

2017 referandumunda Saadet Partisi hayır derken, vakıf adına televizyonlara çıkan Fatih Erbakan, başkanlık sisteminin faydalı tarafları da olduğunu söyledi. Saadet Partisi’nin iktidar karşısında muhalefetle hareket etmesi sonrası Fatih Erbakan atılması cesaret isteyen bir adım attı. Hala ETAŞ A.Ş.nin büyük ortağıydı.

Fatih Erbakan ve Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi’nin genel merkezine sahip olan ve parti tarafından emanetçi olarak ortak yapıldıkları ETAŞ A.Ş.’nin büyük ortakları olarak, şirketin diğeri üç ortağı itiraz etmesine rağmen Saadet Partisi’nin kendilerine yıllardır kira ödemediğini ileri sürerek icra takibi davası açtı.

Aslında herkes biliyordu ki ortada ödenmemiş bir kira yoktu. Parti, bina sahibi görünen sembolik şirkete muhasebe kayıtları üzerinden kira ödemesi yapıyordu. 1984’den beri herkesin bildiği ve güven üzerine kurulmuş bir sistemdi bu.

'KOZA DÖNÜŞTÜ'

Ama ilişkiler bozulunca güven üzerine kurulu emanetçi şirket ortaklığı bir koza dönüştü. Fatih Erbakan, yıllardır kiraların ödenmediğini ileri sürerek partiden kiraları faiziyle birlikte istedi. Bunun üzerine Saadet Partisi de 'binanın Saadet Partisi’ne ait olduğu ve ETAŞ A.Ş. ve ortaklarının emanetçi konumunda olduğuna' dair Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tapu iptal ve tescil davası açtı.

Mahkeme partiyi haklı gördü ve binanın tapu kaydı üzerine Saadet Partisi Genel Merkez lehine ihtiyati tedbir kararı koydu.

Bu arada Erbakan ve Altınöz emanetçi sıfatıyla ortak oldukları şirketteki haklarını kullanarak, yine şirketin sahibi olduğu genel başkan Temel Karamollaoğlu’nun makam aracı, genel merkeze ait diğer araçlar partinin tapu kayıtları ve banka hesaplarına haciz işlemi başlattı.

Bunun üzerine Saadet Partisi, Erbakan ve Altınöz’ün istediği kira ve faizi ödedi ve haczi kaldırdı.

Ama Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz burada durmadılar.

Yeniden mahkemeye başvurdular. Bu arada 2018 yılında Saadet Partisi bir adım daha atıp Millet İttifakı’nın ortağı olmuştu.

Davaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz’ün taleplerini haklı görerek Saadet Partisi’nin Ankara Balgat’taki genel merkezi tahliye etmesi yönünde karar verdi.

Saadet Partisi karara Yargıtay’da itiraz etti ama Yargıtay da Kasım 2018’de tahliye kararını onadı. Saadet Partisi’nin ek süre talepleri reddedildi. Parti bir süre tahliye kararını uygulamadı. Ta ki 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar…

Yerel seçimlerde Saadet yine Millet İttifakı ile hareket etmiş, İstanbul seçimlerinde de aday çıkarmıştı. Devlet ve hukuk Fatih Erbakan’ın tarafındaydı.

11 Nisan 2019 günü Fatih Erbakan'ın açtığı haciz davası kapsamında Saadet Partisi genel merkezine gelen icra memurları, polis nezaretinde binayı tahliye etti.

Saadet Partisi, cılız birkaç açıklamayla olan bitene tepki gösterdi. Zor bir durumda kalmışlardı. 50 yıldır içinde oldukları Millî Görüş hareketinin liderinin oğlu kendisine emanet edilen şirkette sahiplik iddiasında bulunmuştu.

'BALGAT'TAKİ GENEL MERKEZE YENİDEN REFAH TAŞINDI'

Uzun süre Saadet Partisi genel merkez binası aradı, nihayet açılan yardım kampanyasıyla geçen ay Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklandığı bina tutuldu. Balgat’taki genel merkeze kim taşındı peki? Tabii ki Yeniden Refah Partisi.

Geçen hafta Fatih Erbakan’ın kendisini coşkuyla alkışlayan taraftarlarının karşısında Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı genel merkez.

Hikâyenin sonunda Yeniden Refah, 'ateistler ve komünistler Millet İttifakı’nda, CHP’yi iktidar yapmamak için' gibi klişe sağcı gerekçelerle Cumhur İttifakı’na katıldı.

Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, BBP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah ile yerli ve milliğin voltranını oluşturdu. Herhalde seçim kampanyası da dini mubin-i İslam, bayrak, ezan bu tarafta diye gidecek, muhalefet tekfir edilme sınırlarında dolaşacak.

Ama LGBT, İstanbul Sözleşmesi, 6284, Fullbright, Erasmus’a karşı yükselen İslami hassasiyetler; emanet ile ilgili İslam’ın net emir ve yasaklarının bu kadar net ihlaline karşı çalışmıyor.

1984 yılında dava parasıyla o binayı satın alındığında, 5 yaşında olan davanın liderinin oğlunun gün gelip insanlara güven üzerine kurulmuş bir sistemi ihlal edecek kişi olacağını herhalde kimse düşünmemiştir.

'FATİH ERBAKAN'IN BİR HALK ADAMI OLMADIĞI ÇOK AÇIK'

Saadet Partililer de herhalde bu hayal kırıklığıyla bu duruma karşı yüksek sesle ses çıkarmadılar. Hala da çıkarmıyorlar. Kutsal davalarla çıkılan yolların sonu genel de böyle büyük hayal kırıklıkları oluyor. Balgat’taki Refah Partisi’nin yanındaki camideki Cuma namazlarına üstü açık lüks arabalarıyla gelen, Kanlıca’da bir yalıda oturan Fatih Erbakan’ın bir halk adamı olmadığı çok açık."