AKP'ye bir uyarı da kendi mahallesinden: 'Helal - haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen bir sınıf var, temizlenmezlerse partinin ömrü bir seçimlik'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'te köşe yazarı Abdullah Şanlıdağ, partiye birtakım uyarılarda bulundu: "Ortada helal-haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen bir AKP’li (özellikle Ak Partili demiyorum) sınıf var."

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AKP'ye bir uyarı da kendi mahallesinden: 'Helal - haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen bir sınıf var, temizlenmezlerse partinin ömrü bir seçimlik'

İktidara yakınlığıyla bilinen ve bu uğurda muhalif kişi ve kurumları hedef göstermesiye tanınan Yeni Akit'te bugün dikkati çeken bir yazı yer aldı.

Gazetenin yazarlarından Abdullah Şanlıdağ, 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından iktidara yönelen tepkiye dikkati çekerek "Kahramanmaraş ve bölge şehirlerini etkileyen 6 Şubat depremlerinin seçmenin kararını nasıl etkileyeceği, son anketlerde ortaya çıkacak. Ben hala AK Parti'nin Türkiye’nin en büyük partisi olduğuna inanıyorum" dedi.

'Her şeye ve yol kazalarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta çok büyük bir karşılığı olduğunu savunan' Şanlıdağ, "Ekonomik kriz, salgın, sel felaketleri, orman yangınları ve sonrasında deprem felaketiyle sarsılan ülkemizin yaralarını sarmak kolay değil. Ama inanç, azim ve kararlılıkla bunun da üstesinden gelebiliriz. Yeter ki AK Parti kendi içerisinde lümpenlerden ve aristokratik sınıftan kendisini arındırsın" ifadesini kullandı; ardından eleştirilerini sıraladı:

'AYRIK OTLARI TEMİZLENMEZSE PARTİNİN BİR SEÇİMLİK ÖMRÜ KALDI'

"Eskiden; zengin bir seküler burjuva sınıfı, bir de yoksul muhafazakâr sınıf vardı. Sanki şimdi eşitlendi. Kabul eder veya etmezsiniz, ortada helal-haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen bir AKP’li (özellikle Ak Partili demiyorum) sınıf var. Bu mazlum millet yine Reis’e oyunu verecek ve AK Parti’yi bir dönem daha iktidar yapacaktır. Erdoğan’ın bu AKP’li sınıfı görmesi gerekiyor. Bunlar davanın ayrık otudur. Temizlenmez ise partinin bir seçimlik ömrü kaldı. Kibrinin kölesi olmuş bakan ve vekil istemiyoruz.

'ALLAH'TAN KORKAN, HAK VE HUKUK GÖZETEN KİMLİKLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ'

Mütevazı, Allah'tan korkan, hak ve hukuk gözeten kimlikleri görmek istiyoruz. Başta Reis olmak üzere AK Parti’ye gönül veren herkesin şu soruyu kendisine sorması gerekiyor: Millet, Millet İttifakı'na pek fazla güven duymuyor. Peki, Cumhur İttifakı 2002’deki AK Parti'nin verdiği heyecanı veriyor mu? Cevabınız hayırsa, bunun nedenleri üzerine yoğunlaşın."  

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