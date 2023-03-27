İki Erdoğan tasavvuru: Birinde emekli olup tenise başlıyor, diğerinde Türkiye'yi galaktik imparatorluğa çeviriyor

Yeni medya yayıncısı 140journos, seçim sonucuna göre iki farklı Erdoğan tasavvur etti ve yapay zeka programları üzerinden söyleşiler gerçekleştirdi.

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İki Erdoğan tasavvuru: Birinde emekli olup tenise başlıyor, diğerinde Türkiye'yi galaktik imparatorluğa çeviriyor

Yeni medya yayıncısı 140journos, 14 Mayıs 2023'te düzenlenecek seçimler sonrası ortaya çıkabilecek iki durum üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'la yapay zeka programları üzerinden söyleşi yaptı, fotoğraflar üretti. 

Şirketin sosyal medya hesabında yayımladığı 'söyleşilerin' ilkinde Erdoğan, seçimi kaybediyor ve Cumhurbaşkanlığı'ndan emekli oluyor. Adapte olmanın zorluğundan bahseden siyasetçi, şimdilerde organik tarımla uğraştığını, torunlarıyla vakit geçirdiğini ve eşiyle seyahatlere çıktığını anlatıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeyi de ihmal etmiyor: 

"Kemal Bey ile geçmişte farklı siyasi görüşlere sahip olsak da, şu an türkiye cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor. ancak, şunu da belirtmek isterim ki, kendisinin liderlik vasıfları konusunda ciddi şüphelerim var."

Erdoğan bu senaryoda tenise de başlıyor. 

İki Erdoğan tasavvuru: Birinde emekli olup tenise başlıyor, diğerinde Türkiye'yi galaktik imparatorluğa çeviriyor - Resim : 1

Erdoğan, ikinci senaryoda ise seçimleri kazanıyor ve görevini yürütmeye devam ediyor. Türkiye'yi 'yüzyıllar boyunca yönetip galaktik imparatorluğa' dönüştürüyor. 

Cumhurbaşkanı, halk desteğini bu kadar uzun süre nasıl koruduğuna dair soruya "Başarılarımızı görmemek için kör olmak gerekir" yanıtını veriyor.

Söyleşilerin ve fotoğrafların tamamına @140journos hesabından ulaşabilirsiniz.

İki Erdoğan tasavvuru: Birinde emekli olup tenise başlıyor, diğerinde Türkiye'yi galaktik imparatorluğa çeviriyor - Resim : 2

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Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka
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