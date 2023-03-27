Ertelenen zirvede kararı Rusya açıkladı: Türkiye-Suriye normalleşmesinde yeni tarih

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Mart ayında gerçekleştirilmesi beklenen ancak dikkat çeken bir şekilde ertelenen Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek zirvenin Nisan ayı başlarında gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Ertelenen zirvede kararı Rusya açıkladı: Türkiye-Suriye normalleşmesinde yeni tarih

2013 yılında çıkan iç savaşın ardından Türkiye'nin diplomatik ilişkileri bulunmayan Suriye ile normalleşme süreci için görüşmeler sürüyor.

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde toplantı gerçekleştirilecek.

TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları yakında bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakan yardımcılarının Nisan ayı başlarında Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu.

MART ZİRVESİ ERTELENDİ

15-16 Mart'ta Moskova'da yapılması planlanan 'dörtlü zirve'nin ertelendiği duyurulmuş ve Reuters ajansına konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının toplantısının 'belirsiz bir tarihe ertelendiğini' söylemişti. Toplantının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyareti nedeniyle ertelendiği ileri sürülüyordu. 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN 'RUSLAR İSTEDİ' AÇIKLAMASI

Toplantının ertelenme nedenine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ruslar 'biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim' dediler. Ama Suriye rejimi oradaydı, belki ortak karar vermişlerdir. Daha sonra 'ileride yapacağız' dediler, biz de 'tamam' dedik" demişti. Mihail Bogdanov ise Çavuşoğlu'na verdiği yanıtta, dörtlü görüşmenin 'bazı ortakların hazır olmaması' nedeniyle ertelendiğini söylemişti.

Görüşmenin, Moskova'nın talebinden ziyade bazı ortakların hazır olmaması nedeniyle ertelendiğini dile getiren Bogdanov, henüz tarihin belirlenmediğini ancak yakında yapılacağını umduğunu bildirmişti. 

 
 
 
 
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