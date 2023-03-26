İsrail karıştı: Bakan görevden alındı, ülkenin New York Büyükelçisi istifa etti

İsrail'de siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için İsrail'in New York Büyükelçisi görevinden istifa etti. Ayrıca hükümete düzenlemenin durdurulması çağrısı yapan İsrail Milli Savunma Bakanı da görevden alındı.

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İsrail karıştı: Bakan görevden alındı, ülkenin New York Büyükelçisi istifa etti

İsrail'de yargı düzenlemesi ülkeyi karıştırdı. 

Kitlesel protestolar her geçen saat büyürken; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden aldığı belirtildi. Gallant'ın yerine kimin atandığı veya başka detay paylaşılmadı.

BÜYÜKELÇİDEN PROTESTO İSTİFASI

İsrail'in New York Büyükelçisi de yargı düzenlemesini protesto etmek için istifa ettiğini duyurdu.

İsrail karıştı: Bakan görevden alındı, ülkenin New York Büyükelçisi istifa etti - Resim : 1

DÜZENLEME NE İÇERİYOR?

Öte yandan, İsrail'de Netanyahu hükümeti, tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme yargıçlarının seçimindeki komitenin atamalarında iktidarın söz sahibi olmasını sağlayacak yasa teklifinin yarın birinci oylama için Meclis'e getirileceğini açıkladı. Yasa teklifinin kanunlaşması için Meclis'te üç oylamadan geçmesi gerekiyor.

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