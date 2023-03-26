Grev dalgası Almanya'ya sıçradı

Almanya’da sendikalar, ücret ve çalışma koşulları konusunda artan anlaşmazlık nedeniyle 27 Mart Pazartesi günü ülke çapında ulaşım grevi günü ilan etti. Farklı kentlerde otobüsler, tramvaylar ve metrolar duracak. Ulaşım dışında çeşitli sektörlerin de katılması beklenen grevin, Almanya’da 30 yılı aşkın bir süredir gerçekleşen en büyük grev olması bekleniyor.

Ülkede 160 bin postacı ve 180 bin demir yolu işçisinin toplu sözleşme görüşmeleri de devam ediyor. Demir yolu çalışanlarının sendikal örgütü olan EVG de bugünkü greve katılacak. EVG, yüzde 12 -en azından 650 avro- ücret zammı talep ediyor.

BÜYÜK AKSAMALARA YOL AÇMASI BEKLENİYOR

Ülkede bazı havalimanlarında pazar ve pazartesi günleri planlanan tüm uçuşların da iptal edildiği açıklanmıştı. Münih Havalimanından yapılan açıklamada, “26 Mart Pazar ile 27 Mart Pazartesi, tüm gün sürecek grevler nedeniyle havalimanında düzenli yolcu trafiği olmayacaktır” denildi. Büyük bir uluslararası merkez olan Frankfurt Havalimanında da grevin pazartesi günü büyük aksamalara yol açmasının beklendiği belirtildi.