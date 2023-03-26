Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı: Elif Erbakan, Cumhur İttifakı'na karşı çıktı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Fatih Erbakan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan kardeşi Elif Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmaya karşı çıktığını anlattı.

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Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı: Elif Erbakan, Cumhur İttifakı'na karşı çıktı

Başta "20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan çok uygun değil" gibi sözlerle Cumhur İttifakı'na katılmayı reddettiklerini açıklayan, ancak kısa bir süre sonra fikrini değiştiren Fatih Erbakan'ın kardeşi Elif Erbakan'ın nihai karara ret oyu verdiği açıklandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, TELE1’de Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu 'Fikir Kulübü' programına konuk oldu.

Aydal, Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na karşı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: 

“Elif Erbakan hanımefendi, Hoca’mın değerli bir kızıdır. MKYK üyemizdir. Başlangıçta çok net cümlelerle Cumhur İttifakı’na karşı olduğunu ifade etti. Biz bütün düşüncelerimizi net söyleriz. Genel başkana bir danışman hükmündeyiz. Sonunda siyasi riski alacak kişi Genel Başkan Fatih Erbakan’dır.

Elif Hanım söylemiş olabilir ama partimiz aile şirketi değil. Erbakan Hoca'nın damadı, Elif Hanım'ın eşi de ‘katılalım’ dedi. Orada ben bir espri yaptım Elif Hanım'a. Dedim ki, 'Önce aranızda bir anlaşın evde sonra şey edelim' dedim. Toplantı sonunda itiraz edenler bile her biri genel başkana, 'Düşüncemiz bu ama siz ne karar verirseniz uyacağız' dediler." 

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