Prof. Ahmet Ercan'dan yeni tahmin: 'Hala enkaz altında kurtarılmayı bekliyor olabilirler'

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısına ilişkin '155 bin' tahmininde bulundu.

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Prof. Ahmet Ercan'dan yeni tahmin: 'Hala enkaz altında kurtarılmayı bekliyor olabilirler'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ağır yıkıma yol açtı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken can kaybı artıyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kişisel Twitter hesabında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

Ercan, enkaz altında toplam 264 bin kişi olduğunu, 80 bin kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve 29 bin can kaybı olduğunu belirterek kurtarılmayı bekleyenlerin sayısının 155 bin olduğu tahminini paylaştı:

"Yapı sayısı 4 milyon, konut 66 bin (AFAD) (1 yapıda 5,3 daire), konut başına düşen kişi 4. Göçük altında kalan 264 bin kişi, yaralı kurtulan 80 bin, göçük altında kalan 184 bin, ölü olarak çıkan 29 bin, bugün için göçük altında kurtulmayı bekleyen 155 bin kişi."

 Prof. Dr. Ercan, bir başka paylaşımında ise şunları kaydetti:

"Göçükleri bu kadar erken kaldırmak niye? 10'uncu günde bile canlı çıkabilir. Uzun süre sonra bağırmaktan kişilerin ses telleri bozulur, sesleri çıkmaz, ölü gibi kımıldamazlar, ancak canlıdırlar. Lütfen göçüğü kaldırırken ölü bile olsa kolu, başı parçalamayın. Gölcük’te bu hata yapıldı."

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