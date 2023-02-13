Büyük felakette sekizinci gün: Can kaybı 31 bin 643'e yükseldi, umutlu bekleyiş sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 12.08 itibariyle bildirildiğine göre toplam 31 bin 643 vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala insanlar bulunuyor.

Facianın sekizinci gününde yaşananlar şöyle:

12.10 - Depremlerin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi Genç Apartmanı'nın enkazında kalan Serap Dönmez kurtarıldı. Dönmez, hastaneye kaldırıldı.

CAN KAYBI 31 BİNİ AŞTI

12.08 - AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Verilere göre, 158 bin depremzede bölgeden diğer illere tahliye edildi.

11.30 - Ticaret Bakanlığı: Deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı iddia edilen dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

11.18 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Antakya'da 175. saatte Naide Umay kurtarma ekiplerimizin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

11.00 - Emniyet Genel Müdürlüğü: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı.

09.23 - Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.

08.19 - Hatay'dan kalkan ve içinde depremzedelerin olduğu uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

06.05 - Depremin 170. saatinde gelen mucize: Gaziantep’te 40 yaşındaki Sibel Kaya enkazdan kurtarıldı

05.59 - Katarlı yetkililer, Dünya Kupası'nda kullanılan 10 bin konteyner ev ve karavanın Türkiye ve Suriye'ye gönderileceğini söyledi.

05.54 - Hollanda hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere şimdilik vize kolaylığı sağlamayacağını açıkladı.

05.37 - ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

05.03 - Adıyamanlı depremzede Şevket Sain, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından AFAD'ın enkaz alanına 4 gün sonra geldiğini; 5 yaşındaki yakınının cenazesini enkazdan kendi elleriyle çıkardığını söyledi.

04.45 - Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Yunan ekip Atina'ya döndü.

SUPERBOWL'DA DESTEK ÇAĞRISI

04.31 - ABD'de milyonlarca kişi tarafından izlenen en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı ve Kızılhaç'ın bölgedeki yardım çalışmalarının bağışlarla desteklenmesi için duyuru yapıldı.

Maçın başlamasından hemen önce, Arizona'daki Phoenix Üniversitesi State Farm Stadyumu'nda şu anons yapıldı:

"Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz." (AA)

04.21 - Özel okullar, depremden etkilenen öğrenciler için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bölgeden gelen öğrenciler ikinci dönemde yüzde 100 bursla misafir öğrenci olarak kabul edilecek.

04.00 - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir mucize daha gerçekleştirildi. Yıkılan binanın enkazında saatlerce sürdürülen çalışma ile 166'ncı saatte 60 yaşındaki Erengül Önder sağ olarak çıkarıldı.

03.51 - Depremin vurduğu kentlere gönderilmek üzere Çeşme Limanı'ndan yola çıkan Ro-Ro gemisinde konteyner ev, mobil tuvalet, iş makinesi ve yardım malzemelerinin yanı sıra gönüllü moto kuryeler de yer aldı.

03.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen Marmara depremi ile ilgili "İstanbullular geceleri rahat uyuyabilir miyiz?" sorusuna, "Keşke buradan tüm İstanbullulara gece rahat uyuyun diyebilsem" yanıtını verdi. İmamoğlu, "Biz kendimize binalar yapmadık, tabutlar yaptık. Bugün onun acısını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

02.50 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Kahramanmaraş'ta geldiğimizden itibaren 4 bin 490 enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir" dedi.

02.32 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Temel Karamollaoğlu Kahramanmaraş'taki Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

02.04 - Deprem suçları soruşturmaları: Tutuklu sayısı 3'e çıktı, bir müteahhit daha yurtdışına çıkarken gözaltına alındı.

00.46 - Hatay'da 7 yaşındaki Mustafa enkazdan 163 saat sonra kurtarıldı.