Büyüklüğüne kadar uyarmışlar: 'Jeoloji Mühendisleri Odası ile konuştum, kimse kulak asmamış'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'ın iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı ve AFAD dahil birçok kuruma gönderdiği raporun detaylarını paylaştı. Buna göre 'Kahramanmaraş'ın depremselliği' adlı çalışmada, 6 Şubat'ta yıkıma yol açan sarsıntının merkezi üssü olan Pazarcık'a ayrıca dikkat çekildi.

Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) 'Tarihsel deprem kayıtları, olasılıkla Kahramanmaraş içerisinden, geçmişte yüzey faylanması oluştuğunu göstermektedir. Bu nedenle, Kahramanmaraş, olabilecek büyük bir depremde de yüzey faylanması tehlikesi altındadır. (…) Kahramanmaraş’ın 6.5’ten büyük depremde hem depremin yaratacağı şiddetli sarsıntı hem de yüzey faylanması tehlikesi nedeniyle hasar alması beklenmektedir. Bu durumda en akıllıca yaklaşım, yapıların deprem sarsıntısını karşılayacak biçimde kurallara uygun hale getirilmesidir.'

O kadar ki...

7.7’lik depremin merkez üssü Pazarcık’tı. İki yıl önce yazılan rapor tam da burayı işaret etmiş: 'Doğu Anadolu Fayı’nın Pazarcık ya da Türkoğlu segmenti, 1513 yılından bu yana yıkıcı deprem üretmemiş, 7.4 büyüklüğüne varacak bir deprem üretme kapasitesine sahip bir faydır.'

FAY BEKLERKEN 'TÜRK YASASI'

Buna rağmen ne mi oldu?

Jeoloji Mühendisleri Odası ile konuştum. Kimse uyarılarına kulak asmamış. 'Üstümüze düşeni yaparız' dedikleri halde kimse göreve de çağırmamış. Olası deprem, yeri ve büyüklüğü bile iki sene öncesinden öngörülürken hiçbir şey yapmadan beklenmiş. Yetmemiş, 'İmara açılmasın' denilen yerlere yeni binalar yapılmış.

Dahası var...

Başında Türk kelimesi olan TMMOB’nin jeoloji mühendisleri, hükümete bu işleri hızlandıracak 'fay yasası' önermişti ya... 'Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu' olması nedeniyle, kanunla 'Türk' adını alan TMMOB’nin isminden, hükümet rahatsız oldu. Erdoğan talimat verdi.

Depremden 3.5 ay önce, 27 Ekim’de Adalet Bakanı, TMMOB’den Türk adının çıkarılması için yasal çalışma yaptıklarını açıkladı. 'Fay yasası' bekleyen, görevi gereği hükümetin yanlış uygulamalarını eleştiren TMMOB, 'Türk yasası' ile karşı karşıya kaldı. Türk yurttaşlarının enkaza gömülüşünü izlerken karşı söz söyleyeni Türklükten çıkarmak, müteahhit sınıfının partisinin doğasına uygun bir seçimdi. (...)"

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