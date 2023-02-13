Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji deprem bölgesi ve yurt geneli için hava durumu raporunu yayımladı.

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ilde yıkıcı hasar bırakan depremlerde 30 bine yakın insan hayatını kaybederken, hava şartları da bölgedeki vatandaşları zorluyor. Meteoroloji deprem bölgesi ve yurt geneli için hava durumu raporunu yayımladı.

İşte il il 13 Şubat Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu

HATAY °C, 12°C
Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 5°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 5°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -8°C
Çok bulutlu

KARS °C, -7°C
Çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve hafif kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu.

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