Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji deprem bölgesi ve yurt geneli için hava durumu raporunu yayımladı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ilde yıkıcı hasar bırakan depremlerde 30 bine yakın insan hayatını kaybederken, hava şartları da bölgedeki vatandaşları zorluyor. Meteoroloji deprem bölgesi ve yurt geneli için hava durumu raporunu yayımladı.
İşte il il 13 Şubat Pazartesi hava durumu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Az bulutlu
K.MARAŞ °C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -8°C
Çok bulutlu
KARS °C, -7°C
Çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve hafif kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu.