Hatay'da bir kız çocuğu, depremden 162 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Hatay’da, 16 yaşındaki Ayşe (Reem Khaled Naasani) isimli bir kız çocuğu, depremin 162. saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Hatay'da bir kız çocuğu, depremden 162 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) arama-kurtarma ekipleri ve madenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 162. saatinde, 16 yaşındaki Ayşe (Reem Khaled Naasani) isimli bir kız çocuğunu Hatay’daki bir enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Kurtarma ekiplerimiz ve madenciler birlikte başardılar. Tüm ekipler tek yürek oldu, 162 saat sonra Ayşe’yi (Reem Khaled Naasani) enkazdan sağ kurtardılar.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Kanal D herkesi üzdü.. Yargı kaç hafta ekrana gelmeyecek? Kanal D herkesi üzdü.. Yargı kaç hafta ekrana gelmeyecek?
Deprem için Avukat Dayanışması: İşkence ve linci durdurun Deprem için Avukat Dayanışması: İşkence ve linci durdurun
İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler
Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın 170 saat sonra kurtarıldı Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın 170 saat sonra kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz
Rönesans Rezidans'a ruhsatı veren belediye başkanı konuştu: TOKİ binaları bile yıkıldı Rönesans Rezidans'a ruhsatı veren belediye başkanı konuştu: TOKİ binaları bile yıkıldı
OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler
Soylu, vatandaşlara seslendi, aşevleri için yardım istedi: Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin Soylu, vatandaşlara seslendi, aşevleri için yardım istedi: Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin
ABD, "tanımlanamayan uçan bir cismi" daha düşürdü ABD, "tanımlanamayan uçan bir cismi" daha düşürdü