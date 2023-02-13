Zeydan Karalar: Devlet yıkılması gereken binalara imar affı çıkarıyor

Kahramanmaraş merkezli iki depremde 11 binanın yıkıldığı Adana'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yıkılması gereken binalara imar affı çıkartıldığını belirterek, "Adana'da 4 binayı mühürledik. Vatandaş mührü söküp devam etti. Tekrar mühürledik, mahkeme yürütmeyi durdurma verdi. Bu arada zaten inşaat bitiyor. Olmayan iskana afla kavuşuluyor" diye konuştu.

Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye konuşan Zeydan Karalar, Adana'nın toparlandığını ve tahliyenin sürdüğünü söyledi.

Binaların denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olduğunu kaydeden Karalar, Adana'da mühürledikleri 4 yapı için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktığını hatırlatarak, "Mahkemenin verdiği kararla ilgili yorum yapmam doğru değil ama veriyor yani. Yapı denetim firmaları var artık, bu firmaların yapı gerçekten ruhsata göre yapılıyor mu, yapılmıyor mu bunu ciddi olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Devlet birtakım insanlara, firmalara görev veriyor ama o birtakım insanlar o işi ne kadar yapıyor tartışılır" ifadelerini kullandı.

"YENİ İMAR BARIŞI ÇIKARACAKLARDI, ARTIK ÇIKARAMAZLAR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yıkılan 11 binayla ilgili incelemelerde bulunduklarını kaydederek, "Yıkılan binalarla ilgili bir müteahhidin ihmali, kullandığı malzemede bir kaçma varsa o bulunacak. Bunlar hukukun işi, biz suçu bildireceğiz, ceza vermek hukukun işi biliyorsunuz" dedi.

Devletin sık sık imar affı çıkarttığına işaret eden Karalar, "Yani bir insan niçin iskan alamaz? Yapıyı aldığı yasal ruhsata uygun yapmadığı için. Siz bile bile yapı stokunda fazlalık olan binalara af getiriyorsunuz, yıkmanız gerekirken. Bu depremlerden önce yeniden imar barışı çıkaracaklardı, hazırlık yapıyorlardı, şimdi artık çıkaramazlar" diye konuştu.