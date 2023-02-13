Airport Haber: Hatay Havalimanı pisti 918 metre kısaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle pistinde hasar oluşan Hatay Havalimanı'nın 12 Şubat Pazar günü hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar, 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirildi." ifadeleri yer alırken, yayınlanan NOTAM'la 3000 metre olan pistin 2 bin metreye düşürüldüğü belirtildi.

Airport Haber'de yer alan habere göre, yayınlanan NOTAM ile pistin 918 metre kısaldığı anlaşıldı. Çalışmaların bittiği açıklamasına karşın havalimanının 17 Şubat'a kadar NOTAM'lı olduğu öğrenildi.

Pistin kalan 2082 metrelik kısmına büyük nakliye ve yolcu uçaklarının inmesi ise pek mümkün gözükmüyor.

NOTAM NEDİR?

NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri. İngilizce "notice to airmen" (havacılara bildiri) kavramının kısaltmasıdır.