Patronların deprem raporu: Tahmini can kaybı 72 bin

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından binlerce yurttaş enkaz altında kalırken; bilanço her geçen gün büyüyor.

TAHMİNİ CAN KAYBI SAYISI 72 BİN KİŞİ

Çatısı altında TÜSİAD’ın da bulunduğu iş insanları örgütü TÜRKONFED’in Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerine ilişkin olarak hazırladığı raporda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Rapora göre, tahmini insan kaybı 72 bin olarak açıklanırken; 84 milyar dolarlık bir maddi kayıp tahmini yapılıyor.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

- Afet bölgesi ilan edilen illerde toplamda 13,3 milyon insan, yani Türkiye’deki toplam nüfusun yüzde 15,7’si yaşamaktadır. Türkiye geneli nüfus yoğunluğu 110 iken, afet bölgesinde bu oran 151’dir.

- Türkiye’deki 25,3 milyon hanenin yüzde 13’ünün yaşadığı afete maruz kalan 10 ildeki binaların yüzde 52’si 2001 sonrası, yüzde 26,4’ü 1981-2000 arası, yüzde 10’u ise 1980 öncesi inşa edilmiştir.

- 10 ilin tarım sektörünün ülke milli gelirindeki payı yüzde 14,3 ile önemli bir yere sahipken finans ve sigortacılık sektörünün payı sadece yüzde 4,4’tür. Afet bölgesindeki illerde ülke çapındaki toplam girişimlerin yüzde 11,7’si, gelir vergisi faal mükelleflerinin yüzde 11,1’i, kurumlar vergisi faal mükelleflerinin yüzde 9,2’si ve KDV faal mükellefler yüzde 10,5’i bulunmaktadır.

- Afet bölgesinde yer alan iller toplam ihracatın yüzde 8,7’sini gerçekleştirmektedir. 2022 yılında 19,76 milyar dolarlık bu ihracatın, 10,52 milyar dolar ile yarısından fazlası Gaziantep’te gerçekleşirken, Hatay 3,56, Adana 3 ve Kahramanmaraş 1,46 milyar dolar ihracat yapmıştır. Hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri, çelik, tarım ürünleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ürünleri öncü ihracat kalemleridir.

- Marmara Depremi verilerinin kullanıldığı metodoloji ile Kahramanmaraş Depremi’ni 2022 yılı dolar verileriyle sınarsak 84,1 milyar dolar mali hasar hesaplanmaktadır, can kaybı tahmini 72 bin 663’tür.

- Diğer yandan 2023 Kahramanmaraş Depremi’nin 70-75 milyar doları konut zararı, 10,4 milyar doları milli gelir kaybı ve 2,91 milyar doları işgünü kaybı olmak üzere, toplamda 84,06 milyar dolar hasara neden olması beklenmektedir.

- İş dünyasının önemli örgütünün raporu böyle. Bu arada bürokrasi ile arası iyi olan bir ismin aktardığına göre, bölgede kalacakların oranı henüz belli olmasa da, 3 milyon kişinin Adana, Mersin, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir’e gittiği-gitmeyi hedeflediği tahmin ediliyor.