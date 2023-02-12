Demirtaş: İlk seçimde Erdoğan'ı işten çıkarabiliyorsunuz

Selahattin Demirtaş "21 yıl çok uzun bir süre ve o kadar büyük baskılar altında geçti ki, birçok kişi Erdoğan’ı devlet sanıyor. Seçimle gelmiş devlet memuru ama vergi memuru kadar iş güvencesi yok" dedi.

Demirtaş: İlk seçimde Erdoğan'ı işten çıkarabiliyorsunuz

6 yıldan uzun bir süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Erdoğan seçimle iş başına gelmiş bir devlet memuru ama örneğin bir vergi memuru kadar da iş güvencesi yoktur" dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı: "21 yıl çok uzun bir süre ve o kadar büyük baskılar altında geçti ki, birçok kişi Erdoğan’ı devlet sanıyor. Halkın bir kısmını, Erdoğan gidince devletin de yıkılıp biteceğine inandırmayı başardılar. Oysa Erdoğan seçimle iş başına gelmiş bir devlet memuru, hepsi bu.

Evet, Erdoğan seçimle iş başına gelmiş bir devlet memuru ama örneğin bir vergi memuru kadar da iş güvencesi yoktur. Mesela isteseniz ilk seçimde kendisini işten çıkarabiliyorsunuz. Yani memur olan Erdoğan, patron olan sizsiniz, devlet sizsiniz."

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