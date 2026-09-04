Melih Gökçek İfade Vermek İçin Adliyede

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ADLİYEYE GELDİ

Melih Gökçek, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün adliyeye geldi. Başsavcılık, Gökçek’i, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.

Kaynak: İHA-ANKA