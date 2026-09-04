Melih Gökçek İfade Vermek İçin Adliyede
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiaları üzerine hakkında resen soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
ADLİYEYE GELDİ
Melih Gökçek, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün adliyeye geldi. Başsavcılık, Gökçek’i, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.
Kaynak: İHA-ANKA
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