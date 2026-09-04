Marmara Denizi’ndeki Gemi Faciasında Yeni Gelişme! Batan Geminin Yeri Tespit Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 Eylül 2026’da Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan “Tuğberk İmamoğlu” isimli geminin yerinin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi tarafından tespit edildiğini açıkladı. Kayıp mürettebatı arama çalışmalarının Deniz Kuvvetleri unsurlarının koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.

Son Güncelleme:
Marmara Denizi’ndeki Gemi Faciasında Yeni Gelişme! Batan Geminin Yeri Tespit Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan “Tuğberk İmamoğlu” isimli kuru yük gemisinin yeri tespit edildi. Geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül 2026’da Silivri açıklarında meydana gelen çarpışmanın ardından batan gemi ve mürettebatının aranmasına devam edildiği belirtildi. Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin, kazanın gerçekleştiği ilk günden bu yana bölgede çalışma yürüttüğü ve batan Tuğberk İmamoğlu’nun yerini tespit ettiği bildirildi. MSB, Deniz Kuvvetleri unsurlarının arama ve kurtarma faaliyetlerini koordineli şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Marmara Denizi’ndeki Gemi Faciasında Yeni Gelişme! Batan Geminin Yeri Tespit Edildi - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’den Aliağa’ya gitmek üzere seyreden boş “Alsu” tankeri ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan “Tuğberk İmamoğlu” isimli kuru yük gemisi, 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil, yani 35 kilometre güneyinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından içinde 10 mürettebat bulunan Tuğberk İmamoğlu battı. Kayıp mürettebatı bulmak amacıyla bölgede deniz ve hava unsurlarıyla yürütülen arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
gemi kaza Silivri
Son Güncelleme:
MEB’den Öğretmenlere Önlük Düzenlemesi! Standartlar Belli Oldu MEB’den Öğretmenlere Önlük Düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suikast Timi Soruşturmasında Yeni Gelişme! 10 Şüpheli Yakalandı Suikast Timi Soruşturmasında 10 Şüpheli Yakalandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bakan Kurum Duyurdu: İstanbul’daki 15 Bin Kiralık Konut İçin Tarih Verildi İstanbul’daki 15 Bin Kiralık Konut İçin Tarih Verildi
Girne’deki Facianın Ardından Yürek Yakan Görüntü! Kayıp Kardeşlerin Son Anları Ortaya Çıktı Girne’deki Gemi Faciasında Kayıp Kardeşlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Vatandaşların Kişisel Verilerine İzinsiz Erişenlere Ağır Darbe: 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukat Bürosuna Baskın 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukatlık Bürosuna Baskın
Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı: 'Masa Başı Oyunlarıyla Teslim Etmeyeceğiz!' Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı
Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma! Baba Mersinli: 'Oğlum Hakkında Dava Açılmalı' Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma
CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı