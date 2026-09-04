Marmara Denizi’ndeki Gemi Faciasında Yeni Gelişme! Batan Geminin Yeri Tespit Edildi

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Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan “Tuğberk İmamoğlu” isimli kuru yük gemisinin yeri tespit edildi. Geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül 2026’da Silivri açıklarında meydana gelen çarpışmanın ardından batan gemi ve mürettebatının aranmasına devam edildiği belirtildi. Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin, kazanın gerçekleştiği ilk günden bu yana bölgede çalışma yürüttüğü ve batan Tuğberk İmamoğlu’nun yerini tespit ettiği bildirildi. MSB, Deniz Kuvvetleri unsurlarının arama ve kurtarma faaliyetlerini koordineli şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’den Aliağa’ya gitmek üzere seyreden boş “Alsu” tankeri ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan “Tuğberk İmamoğlu” isimli kuru yük gemisi, 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil, yani 35 kilometre güneyinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından içinde 10 mürettebat bulunan Tuğberk İmamoğlu battı. Kayıp mürettebatı bulmak amacıyla bölgede deniz ve hava unsurlarıyla yürütülen arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA