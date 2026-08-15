'Kuriş' Ailesinin Mal Varlığı Ortaya Çıktı: Tam 191 Taşınmaz

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in de bulunduğu öne sürülen suç yapılanmasına yönelik 17 ilde ve 123 adreste operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, cep telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği belirtilen Alihan Kuriş’in gizli bir bölmede yakalandığı bildirildi.

KURİŞ AİLESİNİN ÜZERİNE 191 GAYRİMENKUL KAYITLI

Soruşturma kapsamında Süleymacıların Ümraniye’deki merkez yurdunda yapılan aramalarda Kuriş ailesine ait tapu kayıtlarına da ulaşıldı. Resmi kayıtlara göre anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan ailenin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.

EN FAZLA TAŞINMAZ ANNESİNİN ÜZERİNE

Sabah'ta yer alan habere göre, Kuriş ailesinin toplam mal varlığının büyük bölümünün Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş’in adına kayıtlı olduğu belirlendi. Anne Kuriş’in üzerine kayıtlı 138 taşınmaz bulunduğu tespit edilirken, hayatını kaybeden baba Mahmut Sabri Kuriş’in adına ise 26 taşınmaz kayıtlı olduğu saptandı. Soruşturma dosyasındaki ayrıntılı mülk listelerinde, Türkiye’nin değerli bölgelerinde bulunan konutlar, geniş arazi ve arsalar ile ticari taşınmazların yer aldığı görüldü.

LÜKS KONUTLAR VE GENİŞ ARAZİLER DİKKAT ÇEKTİ

Kadıköy Erenköy’de bir dubleks konut ve aynı bölgede bir dairenin yanı sıra, Üsküdar Altunizade’de 9 bin 31 metrekarelik alana sahip ahşap ev dikkat çekti. Yine Altunizade’de 922 metrekarelik arsa üzerinde bulunan 4 katlı betonarme apartman ve arsası ile Üsküdar Kısıklı’da 462 metrekarelik kargir ev, bahçeli iki ahşap ev ve arsa da kayıtlarda yer aldı. Serdivan’da 21 bin 432 metrekarelik, içerisinde ahır bulunan ahşap ev ve tarla ile Erenler’de 1055,2 metrekare alan üzerinde bulunan üç katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsanın da aileye ait olduğu belirlendi. Adapazarı Tekeler Mahallesi ve Serdivan çevresinde ise toplam büyüklüğü on binlerce metrekareye ulaşan çok sayıda tarla ve arsanın Kuriş ailesi adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Soruşturmayı yürüten birimlerin, ortaya çıkarılan mal varlığının edinilme kaynaklarını ve bunlarla bağlantılı finansal hareketleri kapsamlı şekilde incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.

ARAMADA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Hilmi Tuna Kuriş’in adresinde gerçekleştirilen aramada ise şu silahlar ele geçirildi:

1 adet CZ Shadow marka tabanca

1 adet CZ TS 2 marka tabanca

1 adet Magnum Research marka tabanca

1 adet Glock AGPP695 marka tabanca

1 adet CESKA marka tabanca

1 adet A211301 seri numaralı tabanca

1 adet R81171 marka tabanca

1 adet Wilson Combat marka tabanca ve boş şarjör

1 adet BY916224 seri numaralı tabanca ve içinde 8 fişek bulunan şarjör

1 adet Glock BBU 7400 marka tabanca

1 adet Canik marka tabanca

1 adet Sig Sauer marka tabanca

1 adet Glock TC1080 marka tabanca

Kaynak: Sabah