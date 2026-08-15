'Alihan Kuriş' Operasyonunda Yeni Detaylar: Evrakları İmha Ederken Basıldılar
Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki bazı evrakların imha edildiğine yönelik yapılan ihbar sonrası hareket geçen ekipler söz konusu adreste bazı evrakların imha edilmek amacıyla yırtıldığını tespit etti. Söz konusu evraklara incelenmek üzere el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 'Alihan Kuriş suç örgütüne' Kuriş suç örgütüne yönelik cuma günü operasyon gerçekleştirildi.
Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanırken aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
EVRAKLARI İMHA ETMEYE KALKTILAR
Soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındığı ortaya çıktı.
İhbar üzerine ekipler harekete geçti ve adreste arama kararı çıkarıldı.
🔴 Operasyon kapsamında, imha edilmek istendiğin belirtilen evrakların çok sayıda çöp poşetine istiflendiği tespit edildi— Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 15, 2026
📹 İşte o görüntülerhttps://t.co/PQTzcjPVif https://t.co/6d900qdfD4 pic.twitter.com/KQNvZcqCwX
EVRAKLARA EL KONULDU
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA-İHA