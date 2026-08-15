Okan Buruk'tan Çarpıcı İtiraf: 'Çok Karamsar Bir Hava Var'

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Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna Galatasaray, Çorum FK beraberliğiyle başladı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamasından öne çıkan başlıklar:

* İlk yarı oyun çok domineydi, rakip yarı alanda oynadık. Aslında iyi işler yaptık, ürettik. Rakip 1 kere geldi. Kalemize getirmedik zaten. Genel olarak gole yakın oynadığımız bir yarıydı. İkinci yarı da böyle oynadık. Golü de bulduk. Aslında geçiş de yakaladık, 2'inci golü bulabilirdik. 2 dakikada maç döndü. Bir tane uzaktan atılan şut, geriye doğru kaçmamız gerekiyordu. Sanki adam 30 metreden atamayacakmış gibi. Güzel bir gol oldu. O topa 2 adım atsak şutu kesebilirdik. Sonra bireysel hata. Futbolda bunlar var. Bunlar olacak. Bundan önceki sezonlarda da oldu.

'KAZANMAMIZ GEREKİYORDU'

* Çok hızlı şekilde negatif hava oldu stadyumda. Oyuncuları da etkiledi. Ben kenardan oyuncuları harekete geçirmeye çalıştım. Devamında yine bir hava yakaladık. Çok pozisyon bulduk. Son dakikada attık. Buraları biraz daha sakin oynayabilirdik. Sonlarda gereksiz fauller yaptık. İnanılmaz pozisyonlar vardı. Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gerekiyordu. Yüzde yüz hazır değiliz. Hiçbir takım değil.

* Dünya Kupası dönüşü, oyuncular hazırlık döneminde. Bu dönemi kazanarak geçmek gerekiyordu. Yediğimiz ilk gole kadar rahat, formda bir oyun oynadık aslında. İki golle rüzgar değişti ama buna rağmen pozisyonlara girdik. Üzüldük, üzüleceğiz. Alışık olmadığımız şeyler. Sahamızda hep dominant oynadık. Bundan daha kötü oynayıp kazandığımız maçlar var. Daha iyisini zamanla yapacağız."

'ÇOK KARAMSAR BİR HAVA VAR'

* Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak, futbolculara destek vermek gerekiyor. Galatasaray birlikte olduğunda, birbirimizi yükselttiğimizde güçlü olduk. Bunu artırmak gerekiyor. Bunun transferle artması gerekiyor. Oyuncuların, benim performansımın artması gerekiyor. Taraftar da bunu görünce destek verecek.

* Haftaya Erzurum deplasmanına gideceğiz. Kazanarak başlamadık ama kazanarak devam edeceğiz inşallah. Sonunda da şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin, yine şampiyon Galatasaray olacak. İlk hafta ama Galatasaray'ın ne kadar büyük camia olduğunu, bu durumlardan ne kadar hızlı çıktığını biliyor, bilecek. Sahada göstereceğiz.

Kaynak: AA