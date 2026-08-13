'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon: Onlarca Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Alihan Kuriş, kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak tanınan dini grubun günümüzdeki lideri olarak biliniyor.

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'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon: Onlarca Gözaltı Kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik, "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 49 şüpheliden; aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi; 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

100 MİLYAR LİRAYI AŞKIN PARA ÜLKE DIŞINA ÇIKARTILDI

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının tespit edildiği bildirildi. Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı ile mal alış ve satış ve transfer kaydının bulunmadığı kaydedildi.

MASAK incelemelerinde, 'Alihan Kuriş suç örgütü' yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA-İHA

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