'Terörsüz Türkiye'de Yol Haritası Belli Oldu! MİT Sahaya İnecek, Örgüt O Tarihte Tarihe Karışacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Çerçeve yasa'nın Meclis’ten geçmesinin ardından sıra terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve teslim alma sürecine geldi.

MİT VE MGK GÖZLEMİNDE SİLAH BIRAKACAKLAR

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre Türkiye-Irak sınır hattından çekilerek Kandil’deki kamplara yerleşen PKK mensuplarının silah bırakma sürecinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gözetiminde, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi yetkililerinden oluşan karma bir heyet tarafından takip edilmesi planlanıyor.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI BEKLENİYOR

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın PKK mensuplarına silahlarını teslim etmeleri ve Türkiye’ye dönmeleri yönünde çağrı yapması bekleniyor. Güvenlik bürokrasisinden aktarılan bilgilere göre silah bırakma, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemelerin teslimi için 1,5 ila 2 aylık bir takvim öngörülüyor.

KRİTİK EŞİK 1 EKİM

18 kampta bulunan yaklaşık 3 bin 800 PKK mensubunun, 1 Ekim’de Meclis’in açılmasına kadar kademeli gruplar halinde silah bırakması bekleniyor. Silah, ağır silah, mühimmat ve teçhizatın teslim edileceği noktalar arasında Kandil Dağı’nın eteğindeki Bînarê Qendil ile Kandil’in batısındaki Kortek, Zergele, Lewce ve Bole barınma alanlarının bulunduğu belirtiliyor.

SİLAHLAR KAYIT ALTINA ALINACAK

Teslim sırasında silahların envanter kayıtlarının tutulacağı, teslim edilecek silahların önemli bölümünün ise ABD’nin IŞİD’le mücadele kapsamında SDG’ye verdiği silahlardan oluştuğu öne sürülüyor. Bu silahlar arasında AT-4 tanksavar füzeleri ve M-4 tipi piyade tüfeklerinin de bulunduğu ifade ediliyor.

EKİM AYIYLA BİRLİKTE YASA HAYATA GEÇİRİLECEK

Silah bırakma işlemlerinin eylül sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından MGK’nın gerekli tespiti yapması halinde çerçeve yasanın ekim ayından itibaren uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: Nefes