Mardin'de Şüpheli Kadın Ölümü! 5'inci Kattan 'Düştü', Eşi Gözaltında

Mardin'de 5’inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Bedriye N.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kadının eşi L.N. gözaltına alındı.

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Mardin'de Şüpheli Kadın Ölümü! 5'inci Kattan 'Düştü', Eşi Gözaltında
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Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın 5’inci katındaki balkondan düşerek yaşamını yitiren kadının eşi gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi'nde dün Bedriye N'nin 5. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Bedriye N'nin eşi L.N'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

Kaynak: AA

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