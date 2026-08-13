Motorinde ÖTV Düzenlemesi: İşte Ay Ay Uygulanacak Tutar
Motorinde ÖTV tutarı ağustos ayında sıfırlanacak, ardından yıl sonuna kadar kademeli olarak artırılacak. Eylülden itibaren her ay litre başına 3 TL artacak ve ÖTV tutarı yıl sonunda 12 TL'ye, 1 Ocak 2027'deyse 13,90 TL'ye ulaşacak.
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Motorin türü akaryakıt ürünlerinde alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için yeni bir düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle motorinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV'nin ağustos ayında sıfır olması, ardından her ay kademeli olarak artırılması kararlaştırıldı.
YIL SONUNA KADAR HER AY 3 TL ARTACAK
Yeni takvime göre motorinde litre başına alınacak ÖTV şöyle olacak:
13-31 Ağustos: 0 TL
Eylül: 3 TL
Ekim: 6 TL
Kasım: 9 TL
Aralık: 12 TL
1 Ocak 2027'den itibaren: 13,9006 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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