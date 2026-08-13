Gizli Servis'in Ankara'daki Son Dakika Trump Operasyonunda İsrail'in Rolü Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesinin dönüşünde İran tehdidi nedeniyle gizlice uçak değiştirdiği yönündeki haberler günlerdir dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor.

TEHDİT İSTİHBARATINI İSRAİL VERMİŞ

ABD basınında çıkan son habere göre ise, ABD istihbarat yetkilileri, İsrail tarafından iletilen ve Trump'a yönelik İran kaynaklı bir suikast tehdidi konusuna şüpheci yaklaştı. Mevcut ve eski bazı ABD'li yetkililere göre bu tehdit, Trump'ın Türkiye'den farklı bir askeri uçakla gizlice ayrılmasını sağlayan olağanüstü bir gizli operasyonu tetikledi.

CIA MESAFELİ YAKLAŞTI

Washington Post'a konuşan yetkililerden biri, suikast tehdidinin İsrail hükümeti tarafından CIA'ya iletildiğini, ancak analistlerin istihbaratı ikna edici bulmadığını ve bu şüphelerini Trump yönetimindeki yetkililere aktardığını söyledi.

Başka bir yetkili ise Trump'ın hayatına yönelik tehditlere ilişkin istihbaratı "İsrail kaynaklı, ABD kaynaklı değil ve düşük güvenilirlik düzeyinde değerlendirilen" bilgiler olarak nitelendirdi.

GİZLİ SERVİS SON DAKİKADA İKRAM ARACIYLA TAŞIDI

Washington Post'un bu hafta paylaştığı haberinde, Trump'ın 8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesinden ayrılırken gizlice uçak değiştirdiği bildirilmişti.

Katar tarafından hediye edilen yeni 747-8 uçağının Trump'ı potansiyel olarak düşman bir ortamdan çıkarmak için yeterli güvenlik önlemine sahip olup olmadığı konusunda endişeler ortaya çıkmasının ardından Trump, Ankara'da eski Air Force One'a bindi. Ancak daha sonra bu uçaktan gizlice ayrıldı ve bir havaalanı ikram aracıyla üçüncü bir uçağa, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-32A'ya götürüldü. Bu uçak Trump'ı ve birkaç kilit yardımcısını İngiltere'ye taşıdı.

Bir ABD'li yetkili yaptığı açıklamada, "Başkanın da söylediği gibi, İran kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere hayatına yönelik çok sayıda tehditle karşı karşıya kaldı ve güvenliğini sağlamak için her türlü önlem alınıyor" ifadelerini kullandı.

'GİZLİ SERVİS'İN DEDİĞİNİ YAPIYORUM'

Trump, gizli operasyonla ilgili ilk kamuoyu açıklamasında alternatif bir uçakla seyahat etme kararının Gizli Servis tarafından alındığını söyledi.

Trump gazetecilere, "Bu gerçekten sadece Gizli Servis'e bağlı. Ben sadece onların yapmak istediği şeyi takip ediyorum. Başka bir uçağa binmemi istediler. Ben onların söylediklerini yapıyorum." şeklinde konuşmuştu.

Trump, 2024'teki başkanlık kampanyasına kadar uzanan süreçte bilinen üç suikast planından sağ kurtuldu. Ancak bu olayların hiçbirindeki şüphelilerle İran arasında bilinen bir bağlantı bulunamadı.

Kaynak: Haber Merkezi