Gizli Servis'ten Ankara'da Son Dakika Operasyonu! Trump' Uçak Değiştirdiği' Haberini Doğruladı

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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesinin dönüşünde gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı. Washington Post'un Trump'ın İran tehdidi nedeniyle gizlice uçak değiştirdiği yönündeki haberine Trump'tan yanıt geldi.

'BİNDİĞİM UÇAK DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDAYDI'

Trump gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı, ancak sonunda bindiği uçağın Air Force One'dan hala daha savunmasız olduğunu söyledi. Trump gazetecilere, "Aslında uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum. Bence daha büyük risk altındaydı çünkü sanırım onların hedef almayı daha çok tercih edeceği uçak o olurdu." dedi.

'GİZLİ SERVİS NE DERSE ONU YAPIYORUM'

Trump, "Her şey Gizli Servis'e bağlı. Ben sadece onların ne yapmak istediğine uyuyorum; dolayısıyla Gizli Servis ve ordu ne diyorsa onu yapıyorum" diye ekledi.

DEMOKRATLAR HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Demokratlar da Trump'ın kamuoyunun ve basının seyahat ettiğine inandığı uçaktan gizlice başka bir uçağa götürüldüğü 'yem' operasyonu hakkında Kongre'ye brifing verilmesi çağrısında bulundu.

BEYAZ SARAY ÇALIŞANLARI VE GAZETECİLER 'YEM' UÇAKTAYDI

Washington Post'un haberine göre, kamuoyuna yansımayan gizli operasyon, gazetecilerin ve bazı Beyaz Saray çalışanlarının Trump ile aynı uçakta olduklarına inandıkları sırada, onların bilgisi dışında gerçekleştirildi.

İKRAM ARACIYLA GÖTÜRÜLDÜ

Ankara'da Trump, televizyon kameralarının önünde eski Air Force One tipi jumbo jete bindi. Ancak Washington Post'un görüştüğü ABD'li yetkili ve gazetenin incelediği doğrulayıcı materyallere göre Trump, birkaç dakika sonra, uçuş öncesinde yemek ve diğer malzemeleri yüklemek için kullanılan bir havaalanı ikram aracıyla gizlice daha küçük bir uçağa, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-32A'ya götürüldü. Yetkiliye göre bu durum, içinde medya mensupları ve bazı Beyaz Saray çalışanlarının bulunduğu Air Force One'ı "yem" haline getirdi.

UÇAK KATAR'IN HEDİYESİ

Yönetim daha önce Trump'ın 8 Temmuz'da eski Air Force One ile Türkiye'den ayrıldığını açıklamıştı. Başkan ayrıca Truth Social'da, kendisini Türkiye'ye getiren yeni Boeing 747-8 yerine "eski Air Force One"ı kullanacağını duyurmuştu. Söz konusu yeni uçak, Katar tarafından hediye edilmişti.

Ankara'daki NATO Zirvesine yapılan seyahat, yeni uçağın ilk uluslararası uçuşuydu. Uçağın hızlı bir şekilde yenilenmesi, maliyeti ve güvenliği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı. Seyahat ayrıca, Türkiye'ye komşu olan İran'la çatışmaların tırmandığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Kaynak: Habert