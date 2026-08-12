ABD ve İran Anlaşmaya Vardı: Ateşkes Uzayacak

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AA'ya konuşan Pakistan kaynakları, ABD ve İran'ın 60 günlük geçici ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi.

SÜRENİN DOLACAK OLMASI NEDENİYLE UZATMA KARARI ALINDI

Kaynaklar, "ABD ve İran İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki 60 günlük sürenin gelecek hafta dolması nedeniyle ateşkes uzatma konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

'PAKİSTAN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYOR'

Pakistan, Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne yönelik olarak ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." diyen Andrabi, bölgede barış ve istikrar için çalıştıklarını ifade etti.

Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA