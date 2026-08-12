Meteorolojiden Yeni Uyarı: Hava Durumu Değişiyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün son tahminlerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz’in bazı bölgeleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, bu bölgelerde ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise normallerin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge genelinde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor. Güneybatı kesimlerinde kuzeyli rüzgarlar kuvvetli esecek. İstanbul’da sıcaklık 23-31, Bursa’da 21-34, Çanakkale’de 22-35, Kırklareli’nde 20-35 derece olacak.

Ege: Havanın genel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimlerin ise yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak. İzmir’de 26-38, Muğla’da 24-38, Denizli’de 26-40, Uşak’ta 21-34 derece tahmin ediliyor.

Akdeniz: Kıyı kesimlerinde az bulutlu ve açık hava beklenirken, iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Toroslar’da öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya’da 27-40, Adana’da 26-36, Burdur’da 22-37, Hatay’da 25-33 derece olacak.

İç Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ankara’da 19-33, Eskişehir’de 19-33, Konya’da 21-32, Aksaray’da 18-33 derece tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bolu’da 17-32, Düzce’de 21-31, Kastamonu’da 14-33, Zonguldak’ta 20-29 derece sıcaklık öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok noktada yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Samsun’da sıcaklık 22-31, Rize’de 22-30, Trabzon’da 23-28 derece olacak. Amasya’da ise 18-32 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Kuzey ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Erzurum ve Kars’ta 11-26, Malatya’da 20-35, Van’da 15-27 derece sıcaklık bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Diyarbakır’da 21-40, Mardin’de 25-36, Siirt’te 24-37, Şanlıurfa’da 28-40 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi