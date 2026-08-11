Öğretmenlerin İller Arası Mazeret Tayin Sonuçları Açıklandı

MEB, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve diğer mazeretlere bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere 12 Ağustos saat 16.00’ya kadar yeniden tercih hakkı verilirken, yeni atamaların sonuçları aynı gün açıklanacak.

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Öğretmenlerin İller Arası Mazeret Tayin Sonuçları Açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretlere bağlı iller arası yer değiştirme işlemleri tamamlandı.'2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu' kapsamında ön başvuruları 13-31 Temmuz 2026 tarihlerinde onaylanan öğretmenlerin tercih başvuruları 6-10 Ağustos tarihleri arasında alındı.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ DETAYLARI

Tercih yapan öğretmenlerin atamaları, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Ataması yapılan öğretmenler, 12 Ağustos 2026 itibarıyla tebligat ve ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Öğretmenlerin İller Arası Mazeret Tayin Sonuçları Açıklandı - Resim : 1

YENİDEN TERCİH YAPABİLECEKLER

Başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere ise yeniden tercih yapma imkanı tanındı. Bu öğretmenler, 12 Ağustos saat 16.00’ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden yeniden tercihlerini yapabilecek. Yeni tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek atamaların sonuçları da 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini ise 14 Ağustos 2026 itibarıyla gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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