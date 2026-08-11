Şehit Yakınları ve Gazilerin Yeşil Pasaport Talebine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yanıt

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Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaport, dünya genelinde 160’tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunuyor. Başta kamu personelleri olmak üzere belirli meslek gruplarına tanınan bu haktan yararlanmak isteyenlerin sayısı da oldukça yüksek.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, şehit yakınları ve gazilerin de yeşil pasaport hakkından yararlanıp yararlanamayacağını Meclis gündemine taşıdı. Karaoba, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye Bakanlık tarafından bu konuda herhangi bir mevzuat çalışması yürütülüp yürütülmediğini sordu. Çiftçi ise yanıtında, mevcut mevzuat kapsamında kimlerin hususi damgalı pasaport alabileceğine ilişkin bilgi verdi.

DETAYLARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Çiftçi, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/A maddesine göre birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin belirli şartları taşımaları halinde hususi damgalı pasaport alabildiğini belirtti. Aynı kapsamda, emeklilik veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanların da bu pasaporttan yararlanabildiğini ifade etti.

'TALEPLERİ KARŞILANMAKTADIR'

Çiftçi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 77’nci maddesi kapsamında dereceleri yükseltilmesinden yararlanan harp veya vazife malullüğü aylığı bağlanan kişiler ile bunların eş ve çocuklarının, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından veya sosyal güvenlik il müdürlüklerinden alacakları belge ile müracaat etmeleri halinde hususi damgalı pasaport talepleri karşılanmaktadır.”

Kaynak: Haber Merkezi