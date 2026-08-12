'Terörsüz Türkiye'de Kritik Dönemeç: Öcalan Çağrı Yapacak, Gözler MGK'ya Çevrilecek

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Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamanın takvimi şekilleniyor. PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinin güvenlik kurumlarınca teyit edilmesinin ardından konu MGK’nın gündemine taşınacak. Sürecin eylül sonuna kadar tamamlanması halinde ekim ayında yeni uygulama dönemine geçilmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye'de yeni aşama yükleniyor! Gözler kritik ekim ayında: İki ayrı kurul devrede!



"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u sonrası gözler artık terör örgütünüğn silahlarını bırakmasının teyit edilmesi ve MGK’nın fesih kararının Resmî Gazete’de yayımlanacağı tarihe çevrildi.

'ÇERÇEVE YASA' TEYİT VE TESPİTTEN SONRA HAYATA GEÇECEK

Yasanın uygulanmasında en kritik eşik, terör örgütünün varlığına son verdiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi olacak. Güvenlik birimlerinin yapacağı tespit ve değerlendirmelerin ardından süreç Millî Güvenlik Kurulunun (MGK) gündemine gelecek.

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, MGK’nın terör örgütünün feshedildiğine ilişkin karar alması ve bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanması, kanunda öngörülen sonraki aşamaların başlaması açısından temel koşul olacak. Dolayısıyla Meclis’ten yasanın geçmesiyle birlikte süreç tamamlanmış olmayacak; aksine düzenlemenin öngördüğü uygulama aşaması başlayacak.

ÖCALAN ÖRGÜTE ÇAĞRI YAPACAK

Güvenlik bürokrasisi PKK’lıların silahlarını bırakması, mağaraların boşaltılması ve tüm lojistik malzemelerin teslim edilmesi konusunda 1,5-2 aylık bir süreç öngörüyor. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın da kısa süre içinde örgüt üyelerine ‘Tüm silahları ilgili yerlere teslim etmeleri ve Türkiye’ye dönmeleri’ çağrısı, Kandil’deki yönetimin ise birkaç gün içinde çekildikleri mağaralarla ilgili bir açıklama yapacağı ifade ediliyor. Silah bırakma Eylül sonuna kadar tamamlanır ve bu konuda MGK kararı çıkarsa, ekim ayından itibaren çerçeve yasanın uygulaması başlayacak.

SİLAHLAR NEREYE BIRAKILACAK?

Edinilen bilgilere göre, MİT ve diğer ilgili kurumlar Irak merkezî hükûmeti, Kuzey Irak yönetimi ve Suriye yönetimi ile birlikte silahların nereye ve ne şekilde teslim edileceği konusunda temaslar yürütüyordu.

Bu kapsamda Irak’taki PKK’lıların Erbil ve Süleymaniye’deki Türk temsilciliklerinde oluşturulan özel birimlere başvuracağı; silahları da bu iki bölgede oluşturulan merkezlere teslim edecekleri belirtiliyor.

CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDAKİ KURUL SÜRECİ YÖNETECEK

Kanunun dikkat çeken düzenlemelerinden biri, sürecin izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla iki ayrı kurul oluşturulması yer alıyor. Bunlardan ilki yürütme organı bünyesinde oluşturulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Millî Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı yer alacak.

Kurul, terör örgütünün silah bırakması ve fesih sürecini takip edecek. Güvenlik kurumlarından gelecek bilgiler doğrultusunda sürecin ilerleyişini değerlendirecek ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

TBMM BÜNYESİNDE 'İZLEME VE İRTİBAT KURULU' OLUŞTURULACAK

Sürecin parlamenter ayağında ise TBMM bünyesinde İzleme ve İrtibat Kurulu oluşturulacak. Kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Böylece süreç yalnızca yürütme organları tarafından değil, TBMM’deki siyasi partilerin temsil edildiği bir mekanizma üzerinden de izlenecek. İki kurulun görev alanları farklı olmakla birlikte, her iki mekanizma da sürecin belirlenen hukuki çerçeve içerisinde ilerlemesinde rol oynayacak.

MGK'NIN KARARIYLA SÜREÇ BAŞLAYACAK

Yasanın uygulanmasında önemli tarihlerden biri de MGK’nın fesih kararının Resmî Gazete’de yayımlanacağı tarih olacak. Bunun ardından düzenlemeden yararlanmak isteyenler için 6 aylık süre başlayacak. Bu süre, kanunun kapsamına giren kişiler açısından öngörülen hukuki mekanizmalardan yararlanmak için kullanılacak.

CEZALARDA ERTELEME, KAMU GÖREVLİLERİNE YASAL ZIRH

Düzenleme kapsamında, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi uygulanacak. Erteleme süresi boyunca ilgili soruşturmalar duracak, açılmış davalar askıya alınacak.

Cezaevinde bulunan ve düzenlemenin koşullarını taşıyan kişiler açısından da tahliye hükümleri gündeme gelecek. Ancak bu durum kalıcı bir af anlamına gelmiyor. Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenmesi hâlinde erteleme kararı kaldırılacak.

Böylece düzenlemeden yararlanan kişilerin belirlenen süre boyunca yeniden terör suçu işlememesi temel koşullardan biri olacak. Düzenlemeden yararlanacak kişiler için 2 ile 3 yıl arasında siyaset yasağı uygulanacak. Düzenlemenin kapsamı bütün terör suçlarını kapsamıyor. Bazı ağır suçlar açık şekilde kapsam dışında tutuldu.

Sürecin uygulanmasında görev yapan kamu görevlilerinin, düzenlemenin uygulanması sebebiyle cezai sorumluluğu olmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi