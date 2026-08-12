Zimbabve'de Feribot Faciası: Çok Sayıda Ölü ve Kayıp

Zimbabve'de Kariba Gölü'nde 160'tan fazla yolcu taşıyan feribot alabora oldu. 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 53 kişiyi kurtarıldı. Kayıp yolcuları bulmak için çalışmalar sürüyor.

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Zimbabve'de Feribot Faciası: Çok Sayıda Ölü ve Kayıp
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Yerel Yönetim ve Bayındırlık Bakanlığı Eyalet Direktörü Cecilia Chitiyo yaptığı açıklamada, Kırsal Altyapı Kalkınma Ajansına (RIDA) ait "Mbuyanehanda" isimli feribotun Kariba kentinden Chalala bölgesine giderken Long Island yakınlarında alabora olduğunu belirtti.

Chitiyo, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 53 kişinin kurtarıldığını ve 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Zimbabve polisinden yapılan açıklamada feribotta en az 90 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

160'TAN FAZLA YOLCU İDDİASI

Zimbabve Yayın Kurumunun (ZBC) aktardığı ancak henüz doğrulanmayan bilgilere göre, feribotta 160’tan fazla yolcu bulunuyor. 4 yaşından küçük çocuklar için bilet zorunluluğu bulunmaması nedeniyle gerçek yolcu sayısının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Polis, orduya bağlı dalgıçlar ve diğer kurtarma ekipleri kayıp yolcuları arama çalışmalarına devam ediyor.​​​​​​​ Zambiya ile Zimbabve sınırında yer alan Kariba Gölü, Afrika kıtasındaki en yoğun Nil timsahı popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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