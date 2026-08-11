Husiler Ticari Gemiye Vurdu! 6 Ölü, 10 Yaralı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda hedef aldığı ticari gemide 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Gıda malzemesi taşıyan gemiye 4 füzenin isabet ettiği öğrenildi.

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Husiler Ticari Gemiye Vurdu! 6 Ölü, 10 Yaralı
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Yemen'deki İran destekli Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda Yemen'e ait Tihame adlı ticari gemiyi vurdu. Gıda malzemesi taşıyan gemiye art arda 4 füze isabet etti. Saldırıda 3 Pakistanlı, 1 Endonezyalı denizci ile 2 Yemen askeri öldü, 10 kişi yaralandı.

Yemen Sahil Güvenlik Güçlerinin açıklamasına göre saldırının ardından gemide yangın çıktı ve ciddi hasar meydana geldi. Yaralanan 10 kişiden 7'sinin mürettebat, 2'sinin sahil güvenlik personeli, 1'inin ise 2. Deniz Tugayı mensubu olduğu belirtildi. Kurtarma ekipleri, gemideki 11 Pakistanlı ve Endonezyalı denizciyi de tahliye etti.

YEMEN'DEN ÇAĞRI

Yemen Ulaştırma Bakanlığı, Husilerin gemiyi seyir halindeyken 3 balistik füzeyle hedef aldığını, kurtarma ekiplerinin müdahalesi sırasında ise gemiye bir füze daha fırlattığını açıkladı. Bakanlık, saldırıyı "terör suçu" olarak nitelendirerek uluslararası topluma Kızıldeniz, Babu'l Mendeb ve Aden Körfezi'ndeki deniz güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Açıklamada, saldırıların Yemen'in kontrolündeki limanlara ve ticari gemilere yönelik tehdidi artırdığı, bunun milyonlarca Yemenlinin gıda ve temel tüketim ürünlerine erişimini de riske attığı belirtildi. Husiler ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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