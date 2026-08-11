Kolombiya Depreminde Can Kaybı 234'e Çıktı

Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 234'e, yaralı sayısı 1310'un üzerine çıktı. Yaklaşık 2 bin 700 kişi için de kayıp başvurusu yapıldı.

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Kolombiya Depreminde Can Kaybı 234'e Çıktı
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e yükseldi. Depremde 1310'dan fazla kişi yaralanırken, yaklaşık 2 bin 700 kişi için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Kolombiya Başkentler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası en fazla can ve mal kaybının yaşandığı Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kayıp başvuruları nedeniyle can kaybının daha da artmasından endişe ediyor.

Kolombiya Depreminde Can Kaybı 234'e Çıktı - Resim : 1

HASTANELER HİZMET VEREMİYOR

Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de bazı yollar çökerken, 10 hastanenin hizmet veremediği bildirildi. Başkent Bogota ve Medellin'den arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Quibdo ve Manizales'te ise deprem nedeniyle su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintiler yaşandı.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Kolombiya Jeoloji Hizmetleri, ana depremin ardından 70'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. En güçlü artçının 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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