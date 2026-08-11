NATO Zirvesi Dönüşü ABD'den Güvenlik Operasyonu! Trump'ı Gizli Uçakla Ankara'dan Çıkarmışlar

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ABD Başkanı Donald Trump, İran kaynaklı bir suikast tehdidinin ardından, geçen ay Türkiye'de gerçekleşen NATO Zirvesinin ardından Ankara'dan gizli bir askeri uçuşla ayrıldı.

TRUMP'I İKRAM ARABASINA SAKLADILAR

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray, Trump'ın Air Force One ile uçtuğunu söylerken, aslında Trump'ın bir havaalanı ikram arabasında gizlenmesini de içeren olağanüstü bir yanıltma operasyonu gerçekleştirildi.

GAZETECİLER VE BAZI BEYAZ SARAY ÇALIŞANLARI UÇAKTA SANIYORDU

Daha önce kamuoyuyla paylaşılmayan gizli operasyon, gazetecilerin ve bazı Beyaz Saray çalışanlarının Trump ile aynı uçakta olduklarına inandıkları sırada, onların bilgisi dışında gerçekleştirildi.

Washington Post'un incelediği materyallere, operasyon hakkında bilgi sahibi bir ABD'li yetkiliye ve Trump'ın seyahatleri hakkında bilgi sahibi başka bir kişiye göre olay bu şekilde gerçekleşti.

'HAVAALANI İKRAM ARACIYLA GİZLİCE KÜÇÜK UÇAĞA GÖTÜRÜLDÜ'

Ankara'da Trump, televizyon kameralarının önünde eski Air Force One tipi jumbo jete bindi. Ancak Washington Post'un görüştüğü ABD'li yetkili ve gazetenin incelediği doğrulayıcı materyallere göre Trump, birkaç dakika sonra, uçuş öncesinde yemek ve diğer malzemeleri yüklemek için kullanılan bir havaalanı ikram aracıyla gizlice daha küçük bir uçağa, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-32A'ya götürüldü.

İÇİNDE GAZETECİLERİN OLDUĞU UÇAĞI 'YEM' YAPTILAR

Yetkiliye göre bu durum, içinde medya mensupları ve bazı Beyaz Saray çalışanlarının bulunduğu Air Force One'ı "yem" haline getirdi. New York Times'a konuşan bir yetkili de operasyonu doğruladı. Yönetim daha önce Trump'ın 8 Temmuz'da eski Air Force One ile Türkiye'den ayrıldığını açıklamıştı.

Başkan ayrıca Truth Social'da, kendisini Türkiye'ye getiren yeni Boeing 747-8 yerine "eski Air Force One"ı kullanacağını duyurmuştu. Söz konusu yeni uçak, Katar tarafından hediye edilmişti.

KATAR'IN HEDİYE ETTİĞİ UÇAK İLK KEZ KULLANILMIŞTI

Ankara'daki NATO Zirvesine yapılan seyahat, yeni uçağın ilk uluslararası uçuşuydu. Uçağın hızlı bir şekilde yenilenmesi, maliyeti ve güvenliği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı. Seyahat ayrıca, Türkiye'ye komşu olan İran'la çatışmaların tırmandığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Trump, Ankara'dan ayrılmadan önce Truth Social'da, eski, bebek mavisi Air Force One uçağını "eski günlerin hatırına" İngiltere'deki RAF Mildenhall'a götüreceğini yazmıştı. Yeni uçak ise aynı üste duracak ve burada konuşlu ABD askerleri uçağı gezebilecekti.

CLINTON'DA DA BENZER BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Washington Post, aldatma operasyonunun Trump'a yönelik İran tehdidi nedeniyle başlatıldığını bildirdi. Benzer bir operasyon 2000 yılında, Bill Clinton'ın resmi Air Force One'ını yem olarak gönderirken işaretsiz bir devlet uçağıyla Pakistan'a uçması sırasında gerçekleştirilmişti.

Gazetecilere, basın bölümündeki pencere perdelerini kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Gazeteciler daha sonra uçuş sırasında neden perdelerini kapalı tutmaları gerektiğini sorduğunda Trump, bunun "muhtemelen tehlikeli bir uçuşta" olmalarından kaynaklandığını söyledi.

'TEHDİTLERLE MÜCADELE İÇİN HER TÜRLÜ ARACI KULLANIYORUZ'

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steve Cheung, haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, Katar tarafından bağışlanan uçağın, başkanın ve ekibinin güvenliğini sağlayan yüksek düzeyli güvenlik protokolleriyle donatıldığını belirtti.

Cheung, "Başkanın yakın zamanda söylediği gibi, Amerika'nın kendisini hedef alan çok sayıda düşmanı var ve bu tehditlerle mücadele etmek için elimizdeki her türlü aracı kullanıyoruz" yorumunda bulundu.

Kaynak: Habertürk