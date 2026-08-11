Kolombiya 7.4'lük Depremle Sarsıldı! Son 10 Yılın En Büyük Deprem Felaketinde Can Kaybı Artıyor

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 132’ye yükselirken, 570 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

CAN KAYBI 132'YE YÜKSELDİ

Kolombiya Başkentler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre; felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 132’ye yükseldi. Can kayıplarının 60’ının Pereira şehrinde kayda geçtiği aktarılırken, ülke genelinde en az 570 kişinin yaralandığı bildirildi. 86 binanın tamamen çöktüğü ve 7 havalimanının faaliyet dışı kaldığı kaydedildi. Arama-kurtarma çalışmalarının Kolombiya ordusu ve polis teşkilatının desteğiyle sürdüğü ifade edildi.

EVLERİ HASAR GÖRENLERE KİRA DESTEĞİ

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, ulusal hükümetin depremzedelerin yanında olduğunu belirterek, "Bin 400'den fazla mağdur aileye destek olmak amacıyla acil mali kaynaklar ve insani yardım deprem bölgesine tahsis edilmiştir" açıklamasında bulundu. Sağlık durumu tıbbi müdahale gerektiren bazı afetzedelerin ihtiyaçlar doğrultusunda Medellin’e sevk edildiğini kaydeden Espriella, "Ayrıca, evleri hasar gören ailelere geçici kira yardımları sağlanacaktır. Önceliğimiz, afetten etkilenen toplulukların can güvenliği ve refahıdır ve böyle olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

SON 10 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Kolombiya, merkez üssü ülkenin Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesi olan 7.4 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Kolombiya Jeoloji Kurumu, depremin son 10 yılda ülkede kayda geçen en şiddetli sarsıntı olduğunu açıklamış

Kaynak: İHA

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