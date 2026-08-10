Trump'tan İran'a Tazminat Resti: 'Biz de İsteyeceğiz'

ABD Başkanı Trump, İran'ın savaş tazminatı talebine karşılık Tahran'dan tazminat isteyeceklerini açıkladı. Trump, İran'ı son 50 yıldaki ölümlerden sorumlu tutarken Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze'deki can kayıpları ile zararlardan da hesap sorulmasını istedi.

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Trump'tan İran'a Tazminat Resti: 'Biz de İsteyeceğiz'
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetiminin savaş tazminatı talep ettiğine yönelik gündemi değerlendirdi. Trump, "İran, beş aylık askeri çatışma sırasında (çatışma onların nükleer silaha sahip olmaması nedeniyle başladı) kendilerine verilen zararlar için tazminat talep ediyorlar; oysa bu konu, yaptığımız hiçbir müzakerede gündeme gelmemişti" ifadesini kullandı.

50 YILIN TAZMİNATI

Trump, İran'ın bu talebine karşılık, bu ülkenin "son 50 yılda öldürdüğü" insanlar için de tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti. İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü anımsatan Trump, ayrıca USS Cole gemisinde öldürülen insanların ve İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin ailelerine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı, tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde kararlılıkla takip edeceklerini sözlerine ekledi.​​​​​​​

TALEBİ GENİŞLETTİ

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama daha yaparak tazminat talebini genişletti. Trump, "Ayrıca müzakereler bağlamında İran; Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve can kayıplarından da sorumlu tutulmalıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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