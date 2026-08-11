Fenerbahçe Otobüsünün Trabzon'da Kurşunlanması Olayında 11 Yıl Sonra Operasyon: 5 Şüpheli Gözaltında

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı soruşturmasında düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015’te Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın çalışmaları kapsamında dosyanın yeniden ele alındığını, yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleriyle tüm delillerin yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

5 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Akın Gürlek, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

'AMAÇ, SALDIRININ ARKASINDAKİ KİŞİLERİ ORTAYA ÇIKARMAK'

Gürlek, soruşturmanın amacının 11 yıl önce gerçekleştirilen saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

Spor alanındaki şiddete karşı tavırlarının net olduğunu vurgulayan Gürlek, saldırının hangi takım, sporcu ya da taraftar grubuna yöneldiğine bakılmaksızın soruşturmanın sonuna kadar takip edileceğini ifade etti.

'FAİLİ MEÇHUL KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Gürlek, “Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz" sözleriyle soruşturmanın sonuna kadar sürdürüleceğini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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