Kolombiya Depreminde Bilanço Ağırlaşıyor: Ulusal Afet Durumu İlan Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. İlk bilgilere göre depremde 71 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artmasından endişe ediliyor.

'ULUSAL AFET DURUMU' İLANI

7 Ağustos'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, depremin ardından 'Ulusal Afet Durumu' ilan edildiğini duyurdu. Kararla birlikte acil müdahale, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, gerekli bütçe ve hukuki mekanizmaların devreye alınması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, depremin merkez üssündeki San Jose del Palmar'da acil durum müdahalesini doğrudan yönettiğini belirtti. Hasar ve ihtiyaçların belirlenmesi için Birleşik Komuta Merkezi kurulması talimatını verdiğini açıklayan de la Espriella, hükümetin müdahalesini yerinde koordine etmek üzere Pereira'ya gideceğini bildirdi.

ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI

Depremden en fazla etkilenen bölgelerden Caldas eyaletine bağlı Manizales'te 10'dan fazla binanın tamamen yıkıldığı, 20'den fazla evin de hasar gördüğü bildirildi. Kentte çok sayıda yapının kısmen zarar gördüğü belirtildi.

Pereira'da da can kayıpları yaşanırken, çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Kentteki Matecana Uluslararası Havalimanı'nın bazı bölümleri de hasar gördü. Havalimanında insanların bulunduğu bir bölümün çatısının çöktüğü, ancak şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bildirilmediği açıklandı.

Cali kentinde üç katlı bir bina tamamen yıkılırken, Manizales'teki tarihi bir kilise ciddi hasar gördü. Quibdo kentinde de bazı binalar çöktü ve yaralananlar olduğu bildirildi.

KRİTİK ALTYAPI ZARAR GÖRDÜ

Deprem nedeniyle bazı havalimanları ve hastanelerin yanı sıra elektrik ve telekomünikasyon ağlarında da hasar meydana geldi. Armenia kentinin su şebekesi ile Cali'deki toplu taşıma sistemi MIO da depremden etkilendi.

Kaynak: AA