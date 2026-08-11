Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Yeni Zam İçin Geri Sayım Başladı

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası bekleniyor. Bu gece yarısı benzine 2 lira, motorine ise 6,85 lira zam gündemde. Eşel mobil uygulaması kapsamında artışın bir bölümünün ÖTV’den karşılanmasıyla pompaya benzinde 1,50 lira, motorinde 5,13 lira yansıması beklenirken, motorin fiyatının 90 liraya yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırması öngörülüyor.

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Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Yeni Zam İçin Geri Sayım Başladı
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Akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira, motorine ise 6,85 lira zam yapılması bekleniyor. Eşel mobil uygulaması kapsamında zam ihtiyacının yüzde 25’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak, kalan yüzde 75’lik bölüm ise pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu hesaplamaya göre benzinin litre fiyatına 1,50 lira, motorinin litre fiyatına ise 5,13 lira zam gelmesi bekleniyor. Yapılacak artışla birlikte motorinin litre fiyatının 90 liraya yaklaşacağı öngörülüyor.

Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Yeni Zam İçin Geri Sayım Başladı - Resim : 1

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte küresel piyasalardaki gelişmeler de etkili oluyor. Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından yükselerek 88 dolar seviyesine kadar çıktı. Küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarında da artış görüldü. Motorinin metrik ton fiyatı son 24 saat içerisinde 1140 dolardan 1226 dolara yükselerek hızlı bir artış kaydetti.

Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Yeni Zam İçin Geri Sayım Başladı - Resim : 2

MOTORINDE TÜM ZAMANLARIN REKORU BEKLENIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarına çifte zam gündeme geldi. Bu gece yarısı benzine 2 lira, motorine ise 6,85 lira zam yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi doğrultusunda zam ihtiyacının yüzde 25’i ÖTV’den karşılanacağı için artışın yüzde 75’lik kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Buna göre benzinde 1,50 lira, motorinde ise 5,13 liralık fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.Motorinin litre fiyatının yapılacak zamla birlikte 90 liraya yaklaşması beklenirken, bu seviyenin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış olacak.

Kaynak: ANKA

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Akaryakıt Brent petrol Motorin Benzin
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Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Yeni Zam İçin Geri Sayım Başladı Akaryakıtta Yeni Zam İçin Geri Sayım Başladı