Dolar ve Euroda Dikkat Çeken Hareket: İşte Günün İlk Rakamları

Döviz piyasasında haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik sürüyor. Dolar 47,7397 TL, euro 55,1201 TL ve sterlin 64,5752 TL seviyesinden işlem görürken, üç para biriminin aylık, yıllık ve yılbaşından bu yana kaydettiği değişimler de dikkat çekti.

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Dolar ve Euroda Dikkat Çeken Hareket: İşte Günün İlk Rakamları
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Serbest piyasada döviz kurları haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların takibinde. Dolar 47,7398 liradan güne başlarken, euro 55,1050 lira seviyesini gördü. Dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere döviz kurlarındaki güncel hareketlilik yakından izleniyor. Serbest piyasada 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 09.30 itibarıyla dolar 47,7350 TL’den alınırken 47,7397 TL’den satılıyor. Dolar, önceki güne kıyasla yüzde 0,09 yükselişle güne başladı.

Dolar ve Euroda Dikkat Çeken Hareket: İşte Günün İlk Rakamları - Resim : 1

PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Euro ise 55,1092 TL alış, 55,1201 TL satış fiyatından işlem görüyor. Eurodaki günlük değişim yüzde 0,04 seviyesinde gerçekleşirken, sterlin 64,5752 TL seviyesinde bulunuyor. Dün dolar, gün içerisinde 47,7217 TL ile en yüksek, 47,6685 TL ile en düşük seviyeyi gördü. Dolar günü 47,6973 TL'den tamamladı. Euro ise dünkü işlemlerde 55,2300 TL'yi görerek günün en yüksek seviyesine ulaşırken, en düşük 55,0549 TL seviyesini test etti ve günü 55,0815 TL'den kapattı.

Dolar ve Euroda Dikkat Çeken Hareket: İşte Günün İlk Rakamları - Resim : 2

DOLARIN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Dolar, ağustos ayının ilk işlem gününe göre 0,23 TL yükselerek yüzde 0,48 değer kazandı.Yılbaşında 43,0312 TL seviyesinde bulunan dolar, 4,71 TL artışla yüzde 10,94 oranında değer kazandı.Son bir yıllık dönemde ise dolar 40,6171 TL seviyesinden 47,7398 TL'ye yükseldi. Böylece doların yıllık değer kazancı yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.

EURODA SON DURUM

Euro, ağustos ayının ilk gününe kıyasla 0,29 TL yükselerek yüzde 0,52 değer kazandı.Yılbaşında 50,4706 TL seviyesinde bulunan euro, 4,63 TL'lik artışla yüzde 9,18 değer kazandı.Son bir yıllık süreçte euro 47,1958 TL'den 55,1050 TL'ye yükselirken, yıllık değer kazancı yüzde 16,76 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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