Altında Yükseliş Hız Kesmiyor, Son 10 Haftanın Rekoru Kırıldı

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Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayının başından bu yana gram altın 490,08 lira yükselerek yüzde 7,91 değer kazandı. Yılbaşındaki 5 bin 985,85 liralık seviyesine kıyasla yüzde 11,64 oranında değerlenen gram altın, bu süreçte 696,5 lira artış gösterdi. 11 Ağustos Salı günü itibarıyla gram altın 6 bin 780 lira bandında işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 849 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Yatırımcıların gözü ise gün içerisinde altın fiyatlarında yaşanacak hareketlilikte.

ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 0,5 gerileyerek 4 bin 322,28 dolar seviyesine çekildi. Altın fiyatları, cuma günü ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından 17 Haziran'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Bu seviyeyi gören ons altın, 5 Haziran’dan bu yana ulaştığı en yüksek noktayı test etti. Haziran ayının başından itibaren yaklaşık 10 haftalık süreçteki en güçlü seviyesine çıkan ons altın, yükseliş hareketiyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

1 YILDA NE KADAR KAZANDIRDI?

Gram altın, ağustos ayının başından itibaren 490,08 lira değer kazanırken yüzde 7,91 oranında yükseldi. Yılbaşından bu yana yüzde 11,64 artış kaydeden gram altının son bir yıllık kazancı ise yüzde 50,34 oldu. Ons altında da ağustos ayında yüzde 7,73'lük yükseliş görüldü. Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 0,62 değer kazanırken, son bir yıllık artışı yüzde 28,29 olarak gerçekleşti.

GÜNCEL ALTIN FIYATLARI

Gram Altın: 6 bin 781,63 TL – 6 bin 782,78 TL

Altın/Ons Dolar: 4 bin 406,96 dolar – 4 bin 407,88 dolar

Çeyrek Altın: 10 bin 850,72 TL – 11 bin 88,77 TL

Cumhuriyet Altını: 43 bin 400,48 TL – 44 bin 220,15 TL

Tam Altın: 43 bin 676 TL – 44 bin 73 TL

Yarım Altın: 21 bin 616,29 TL – 22 bin 161,40 TL

Kaynak: Haber Merkezi