Meclis’teki 'Çerçeve Yasa' Oylamasının Perde Arkası: En Büyük Fire O Partiden

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'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan 12 maddelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin, 10 Ağustos 2026 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamasına ilişkin sonuçlar belli oldu.

468 KABUL OYUYLA YASALAŞTI

TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen oylamada teklif, 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oy aldı. Böylece çerçeve yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Oylama öncesinde TBMM’de bulunan 592 milletvekilinin tamamı Genel Kurul’a çağrılırken, 31 milletvekili oylamaya katılmadı. AK Parti’nin 277 milletvekilinden 268’i teklif lehinde oy kullandı. Partinin 9 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

YENI PARTİ’DE DİKKAT ÇEKEN OY DAĞILIMI

Oylamanın dikkat çeken sonuçlarından biri Yeni Parti grubunda ortaya çıktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında partisinin çerçeve yasa teklifine “evet” oyu vereceğini açıklamıştı. Ancak açıklanan oylama sonuçları, parti grubunun çoğunluğunun bu yönde oy kullanmadığını gösterdi. 91 milletvekiline sahip Yeni Parti’de 35 milletvekili “kabul” oyu verirken, 54 milletvekili “ret” oyu kullandı. İki milletvekili ise oylamaya katılmadı.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Adalet ve Kalkınma Partisi: 277 milletvekili, 268 kabul, 9 katılmayan.

HÜDA PAR: 4 milletvekili, 4 kabul.

Bağımsız Milletvekilleri: 10 milletvekili, 7 kabul, 1 ret, 2 katılmayan.

Cumhuriyet Halk Partisi: 45 milletvekili, 29 kabul, 2 ret, 14 katılmayan.

Demokrat Parti: 1 milletvekili, 1 ret.

Demokratik Bölgeler Partisi: 2 milletvekili, 2 kabul.

Demokratik Sol Parti: 1 milletvekili, 1 kabul.

Emek Partisi: 2 milletvekili, 2 kabul.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56 milletvekili, 55 kabul, 1 katılmayan.

Milliyetçi Hareket Partisi: 46 milletvekili, 44 kabul, 2 katılmayan.

Saadet Partisi: 1 milletvekili, 1 kabul.

Türkiye İşçi Partisi: 3 milletvekili, 3 kabul.

Yeni Parti: 91 milletvekili, 35 kabul, 54 ret, 2 katılmayan.

Yeni Yol Partisi: 20 milletvekili, 16 kabul, 3 çekimser, 1 katılmayan.

Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili, 4 çekimser.

İYİ Parti: 29 milletvekili, 29 ret.

Kaynak: Haber Merkezi